Тренер 'МанСити' Гвардиола побил 'вечный' рекорд Алекса Фергюсона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после успеха в игре против "Астон Виллы" (2:1) достиг гроссмейстерского показателя в 150 побед в английской Премьер-лиге. Для этого 50-летнему испанскому специалисту потребовалось провести во главе "горожан" 204 матча.

Пеп значительно превзошел рекорд бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, которому для 150 "викторий" пришлось поучаствовать в 247 поединках чемпионата Англии. Об этом сообщил статистический ресурс OptaJoe. Всего же только четыре тренера достигли рубежа в 150 побед в клубных командах.

