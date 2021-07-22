Тренер "Гента" сказал, когда станет известна судьба украинца Яремчука в клубе

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал, что собирается поговорить с украинским нападающим Романом Яремчуком о его будущем после возвращения игрока в расположение команды. Сейчас наш соотечественник находится в отпуске после выступления на Евро-2020 в составе национальной сборной.

В интервью изданию voetbalprimeur.be наставник бельгийцев признался, что еще не знает о планах своего подопечного. Пока что украинец не внесен в заявку "Гента" на еврокубки.

"Как только Яремчук вернется в наше расположение, я поговорю с ним, чтобы узнать, как обстоят дела и чего он ожидает от будущего. Тогда мы и узнаем, будет ли он продолжать выступления за наш клуб. Больше информации появится после нашего разговора", – объяснил Ванхазебрук.

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Напомним, что Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года, переехав в Бельгию из киевского "Динамо". Всего на его счету 152 матча за клуб, 61 гол и 18 результативных передач. Стоимость нашего соотечественника по версии портала Transfermarkt составляет 17,5 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Яремчук дал согласие на переход в лиссабонскую "Бенфику".