Трансферы московского "Спартака" описали фразой "собираем все го*но"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили не смог сдержать эмоций, комментируя возможный трансфер в московский клуб бельгийца Максимилиана Кауфриза. 81-летняя легенда "Спартака" считает, что 24-летний защитник "Сент-Трюйдена" является футболистом низкого класса и не нужен российской команде.

Кавазашвили уверен, что в столицу надо привозить высококлассных легионеров, а не игроков из клуба, который занимает в чемпионате Бельгии 16-е место.

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"Надо привозить лучшие кадры из Европы, для того чтобы поднять какую-то сферу. А мы собираем все говно, а потом удивляемся, почему команда у нас играет плохо", – цитирует Кавазашвили "СЭ".

По мнению Анзора Амберковича "Спартак" "наступает на те же грабли" и "красно-белым" не нужны футболисты "на вырост".

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кафриза в 850 тысяч евро. В текущем сезоне бельгиец сыграл в 5 поединках чемпионата страны.

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