'Тоттенхэм' – 'Шахтер': чем интересен благотворительный матч чемпиона Украины и где смотреть прямую трансляцию

Уже 6 августа донецкий "Шахтер" проведет благотворительный контрольный матч против лондонского "Тоттенхэма", который состоится на домашней арене "шпор". Товарищеские поединки частенько бывают не слишком интересными, ведь без какой-либо турнирной мотивации футболистам трудно заставить себя демонстрировать максимум своих возможностей. Однако это явно не тот случай. Чем же интересна эта игра и зачем вообще "горянкам" нужен спарринг посреди сезона – рассказываем дальше.

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Что за матч и в чем его смысл?

Главная цель этого футбольного мероприятия - благотворительная. Именно на этом делали акцент оба клуба, анонсируя предстоящий поединок. Во время игры будут собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине с начала полномасштабной войны россии против нашей страны. "Тоттенхэм" также внесет финансовый вклад и пожертвует прибыль от продажи билетов.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что игра с одним из топов английского футбола поспособствует повышению осведомленности людей во всем мире о войне в Украине и борьбе, которую ведет наш народ. Кроме того, средства, заработанные от проведения матча, помогут в решении гуманитарных проблем, с которыми сейчас сталкиваются украинцы.

Где смотреть игру?

Благотворительный поединок "Тоттенхэм" - "Шахтер" эксклюзивно покажет один из лучших украинских спортивных телеканалов XSPORT. Прямая трансляция встречи с новенькой арены "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в столице Великобритании Лондоне состоится 6 августа и начнется в 15:55 по киевскому времени.

Комментировать матч с места событий будут известнейшие украинские комментаторы, имена которых будут объявлены накануне игры.

Телеканал XSPORT и трансляция "Тоттенхэм" - "Шахтер" доступны в Т2, в спутниковом телевидении, у всех ведущих кабельных операторов и на ОТТ платформах.

Смотрите только на XSPORT!

А что по футбольной составляющей? Зачем смотреть эту игру?

Благотворительность – это замечательно, но включая трансляцию матча, болельщик хочет посмотреть, прежде всего, качественный футбол. И в данном случае у зрителей будут все шансы его увидеть, ведь есть целый ряд оснований надеяться на то, что обе команды будут играть в полную силу и относиться к этой игре со всей серьезностью. Так чем же интересен поединок "Тоттенхэм" - "Шахтер" со спортивной точки зрения?

Первое испытание топовым соперником для "Шахтера" ван Леувена

Впервые после назначения нового главного тренера "горняки" сыграют против сильной команды из топ-5 лиг. Мотивация футболистов показать себя на фоне такого оппонента будет просто запредельной, поэтому ни о какой экономии сил, чрезмерной осторожности, присущей контрольным матчам, или недостаточной концентрации не может идти и речи. В рамках предсезонных сборов "Шахтер" уже встречался с серьезным оппонентом – амстердамским "Аяксом". Тогда дать бой, увы, не получилось (0:3), но теперь нидерландский наставник и его команда точно захотят доказать всем, и прежде всего самим себе, что они способны достойно выглядеть против соперников такого уровня.

Шанс увидеть, в какой форме "Шахтер" подошел к старту сезона

На момент этого матча новый сезон для "оранжево-черных" уже будет официально открыт. Донецкий клуб стартует в УПЛ 29 июля, а значит контрольный матч с "Тоттенхэмом" состоится между серией официальных. Такой спарринг будет гораздо более показательным, чем контрольные игры перед сезоном. По нему можно приблизительно оценить готовность "горняков" здесь и сейчас, сделать какие-то выводы о форме команды и ее отдельных исполнителей.

Возможность посмотреть на обновленный "Тоттенхэм"

Украинским болельщикам этот матч интересен преимущественно в контексте "Шахтера", но для любителей английского футбола или конкретно "шпор" будет любопытно посмотреть еще и на хозяев. После провального сезона в лондонском клубе происходит много интересного: пришел новый главный тренер Анге Постекоглу и несколько дорогостоящих новичков: Меддисон, голкипер Викарио, были выкуплены Педро Порро и Деян Кулусевски, на правах свободного агента подписан экс-игрок "Шахтера" Манор Соломон.

"Тоттенхэм" в этом матче тоже не будет валять дурака: уже через неделю после игры, 13 августа, команде предстоит стартовать в АПЛ, так что для лондонцев это будет последняя (ну или предпоследняя, учитывая, что 8 числа они проведут спарринг с "Барселоной") проверка сил перед началом долгого и сложного сезона. Да и кому, в конце концов, не хочется победить перед родными болельщиками?

Редкий случай, когда "Шахтер" может сыграть с позиции аутсайдера

Поединок с таким соперником – это еще и хорошая возможность отработать игру вторым номером. В чемпионате Украины такой навык "горнякам" приходится использовать крайне редко, поскольку, когда 90% соперников просто закрываются на своей половине и пытаются отбиться, в этом просто нет потребности. А вот в Лиге чемпионов, где дончане стартуют чуть более чем через месяц, умение дисциплинировано обороняться и выжимать максимум на контратаках – едва ли не главное оружие команды на протяжении многих лет. Матч против "Тоттенхэма" – отличная возможность смоделировать ситуацию, когда команде придется много терпеть в защите и попытаться добыть положительный результат. И это еще одна причина для "горняков" отнестись к этой встрече максимально серьезно.

Прощальный матч Андрея Пятова

Этот поединок станет последним в профессиональной карьере легендарного голкипера горняков и сборной Украины Андрея Пятова, отдавшего клубу 16 лет. Попрощаться с футболом в матче с такой яркой афишей – мечта любого игрока. Однако с футболом Пятов вряд ли попрощается: клуб предложил ему войти в тренерский штаб в качестве наставника вратарей. Так что это будет лишь последний танец легенды в качестве игрока, который вы сможете увидеть в прямом эфире.