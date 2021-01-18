Тимощук об отношениях Украины и России: любая война – горе для каждой из сторон конфликта

Рекордсмен сборной Украины по количеству проведенных матчей Анатолий Тимощук не стал называть Россию агрессором в отношении родной страны.

Комментируя в интервью изданию "Гол" аннексию Крыма и войну на Донбассе, нынешний тренер "Зенита" отметил, что выступает за мир во всем мире.

"Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом", – сказал Тимощук.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий выразил поддержку Анатолию Тимощуку, назвав того патриотом Украины.