Киевское "Динамо" в мае отмечает свое 95-летие. Команда с берегов Днепра всегда славилась своими надежными голкиперами. В разные годы киевские ворота защищали: Николай Трусевич, Антон Идзковский, Олег Макаров, Евгений Лемешко, Виктор Банников, Евгений Рудаков, Виктор Юрковский, Юрий Роменский, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, Александр Шовковский. Кроме двух первых, игру остальных вратарей я, как говорится, видел воочию.

Сегодня ворота "Динамо" надежно защищают Георгий Бущан и Денис Бойко, причем оба входят в состав национальной сборной Украины. Сегодня в центре вашего внимания Георгий Бущан. Болельщики называют его "непробиваемый Жора". 2021 год был для него очень удачным. Георгий блестяще зарекомендовал себя на Евро-2020, а сколько сейвов на счету Бущана в матчах чемпионата Украины и еврокубков.

Мечтал забивать мячи, а стал их ловить - Георгий, почему решили стать вратарем, в каком возрасте?

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- Когда мне было лет восемь-девять, мечтал стать нападающим. Но не отличался ни техникой, ни скоростью. В группе одесской ДЮСШ-11 был самым высоким и отличался сильным ударом. Ставили меня в защиту. Мне это не нравилось. Как-то попробовал стать в ворота. Вроде получалось. Отбивал мячи, ловил их. Тренер Виталий Гоцуляк предложил стать голкипер, и я согласился. Большое за это ему спасибо. Не жалею об этом выборе – это судьба. Когда ты стоишь в рамке, удачно действуешь, помогаешь команде добиваться победы – это, как говорится, большой кайф.

- В 14 лет после финальной части чемпионата ДЮФЛУ Бущана назвали лучшим голкипером и пригласили в Академию киевского "Динамо".

- Лично я хотел в Харьков, руководство Академии "Металлиста" первыми сделали мне предложение. Думал – где я, а где "Динамо". Не потяну. Но родители настояли на Киеве. Нас встретил тренер группы моего возраста Сергей Журавлев, отвез на базу. Мне все понравилось и в итоге я согласился остаться в Киеве.

Первый год был тяжелым. Две операции на колене. Загрустил, ведь год практически вылетел. Но ничего, справился. В динамовской Академии было 15 ребят моего возраста с других городов, а еще игроки 1993-го, 1995-го, 1996-го годов рождения. Тренировался под руководством наставников голкиперов Александра Мороза, Геннадия Тарасюка, Тараса Луценко, Юрия Роменского. Все они разные, но с каждым работать было очень приятно, они мне много дали. Комфортно сейчас работать под опекой опытного Михаила Михайлова. Прислушиваюсь к каждому его совету.

В заявку первой команды попал в 17 лет - Впервые в заявку "Динамо" на матч чемпионата Украины вы были включены в декабре 2011-го, когда вам было всего 17 лет. Помните поединок против донецкого "Металлурга"?

- Помню. Матч проходил на поле динамовского стадиона имени Валерия Лобановского. Просидел 90 минут на скамейке запасных. Это был аванс, ведь на тот момент я ничего особенного не совершил, не доказал своей игрой, что готов в любой момент заменить основного голкипера. Ведь только два матча сыграл за дублеров. Просто так сложилась в тот день ситуация.

- У вратаря случаются неудачи, ошибки. Как от них дистанцироваться, не принимать близко к сердцу?

- Просто постараться не зацикливаться, не думать о них. Ведь ошибаться может каждый. Правда, ошибка голкипера более чревата, чем ошибка полевого игрока. Но когда начинаешь переживать, нервничать, это хорошо чувствуют соперники.

- Вы частенько выходите за пределы штрафной площадки, когда ваши партнеры атакуют. Не рискуете?

- Некоторые вратари, тот же Мануэль Нойер, смело играют за пределами своей штрафной в качестве последнего защитника. Но таких немного. Если начнешь что-то выдумывать, тебя за это накажут. Выйти и выбить мяч вперед – пожалуйста, но разыгрывать мяч с партнерами не решаюсь. Тем не менее, игра голкипера "Баварии" мне очень нравится. Считаю его одним из лучших вратарей в Европе. После киевского матча Лиги чемпионов мы обменялись с ним футболками.

Любимая книга – "Мастер и Маргарита" - Главное качество голкипера – отменная реакция. Помогала она вам в повседневной жизни?

- Помогала. Как-то шел по улице с телефоном в руке. Задумался, отвлекся – и он выскользнул. Я сделал шаг и поймал его. Также реакция помогает принимать мгновенно решения, когда я за рулем.

- Вы, в отличие от некоторых партнеров по команде, уважительно относитесь к представителям СМИ, никогда не отказываете в интервью…

- Футболисты должны понимать, что это часть их работы. Мы не должны быть закрытыми перед болельщиками, ведь играем для них. Интервью – это связь с болельщиками, и мы должны быть открытыми для них.

- Вас часто на сборах, в самолете можно увидеть с книгой в руках. Какая самая любимая?

- "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Также на моей книжной полке присутствуют "Мертвые души" Николая Гоголя, "Шегреневая кожа" Оноре де Бальзака, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсии Маркеса, "Все в твоих руках" Александра Шовковского. А вообще в "Динамо" достаточно ребят, которые много читают – те же Сергей Сидорчук, Никита Бурда и другие.

Это не все вопросы, на которые ответил 27-летний голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан. Так что, до следующей встречи.

И напоследок добавлю. Вратари, хоть и не двигаются по полю, как их 10 партнеров по команде, но за игру теряют в весе порой до 3 кг из-за постоянного нервного напряжения.