Тактический обзор матча Лиги наций: за счет чего Украина сломала серию неудач и остановила Грузию

Украина одержала такую желанную победу впервые с Евро - мы обыграли Грузию 1:0. Единственный забитый мяч Мудрика, быстрота в отдельных решениях и солидная игра в центре позволили ограничить количество моментов для ключевых игроков соперника. Почему сборная выглядела слабее, но смогла выстоять по счету – рассказывает OBOZ.UA.

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Стартовый состав

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко, Шапаренко, Калюжный, Судаков, Гуцуляк, Мудрик, Довбик

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Двали, Кокобаде, Китейшвили, Гвеселиани, Лочешвили, Чакветадзе, Кочорашвили, Микаутаде, Кварацхелия

Первый тайм. Соперник давит, но Мудрик дает результат

Начало игры было классическим: Украина снова давила на все звенья, футболисты хотели получить быстрый и удобный результат. Латерали Грузии – настоящая проблема этой команды, именно из-за их зон мы находили моменты. В начале игры Гуцуляк не заметил Какабадзе, когда смог прорваться флангом и прострелить на Судакова, полузащитнику не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в ворота. Также слева частенько запускали Мудрика. Однако в этом случае возник нюанс: Какабадзе легче исполнял свою оборонительную роль на другом фланге, если это была игра один в один без скорости.

В ответ желто-синие встречали грузин жестко, несколько фолов против главных футболистов были направлены на срыв их неутомимой атакующей жажды. Создалось впечатление, что против такого классического развития событий был даже стадион: проблемы со светом разрушили стартовый план, его пришлось строить в других условиях.

Соперник закрывался у 5 защитников, еще 5 футболистов активно двигались в центре, чтобы ограничить простор Судакову и Шапаренко. Украина долго искала результат впереди, потому что Довбик был закрыт двумя центрбеками. Ему удалось заработать карту капитана Грузии, только от нашего форварда ждали еще больше. А вот в отборе на чужой половине мы смотрелись мощно, именно так удалось забить. Мудрик отлично разобрался в моменте, где упал на ровном месте Кочорашвили, сольным проходом отрезал трех защитников и пробил точно в угол ворот Мамардашвили. Отличная реализация свободного пространства, когда грузины не успели перестроиться.

Силовая борьба – сила Грузии, которая и до пропущенного гола, и особенно после него досаждала нашей последней линии. Тот же Кварацхелия корпусом отжал Шапаренко, когда почти возник 100% голевой момент. И между линиями иногда появлялись критические разрывы: Судаков и Матвиенко дали сделать разрезной вертикальный пас на Кочорашвили и пройти с ударом. Проблема с центрбеками проявилась в другом моменте, когда те дали Микаутадзе легко прорваться к Трубину. У нападающего не получилось с ударом, но колокольчик снова зазвонил.

Сборные первые полчаса были очень аккуратны, что понятно: сложная мотивация на матч. Украина проиграла 2 матча и ей нужно было много атаковать; грузины еще одной победой могли закрепить уверенное лидерство. Украина вытеснила свой максимум из нескольких моментов, Грузия стала искать свои.

Второй тайм. Удержать результат любой ценой

После перерыва Украина добавила давлением из-за Судакова, стало больше угловых, которых не было первые 45 минут. Действительно ярко играл Мудрик: смело пойти на нескольких соперников стал его стилем на этот матч. Страсть от игры в сборной, соединенная с важностью уже в "Челси", повлияла на его мотивацию, вылившуюся в постоянную растущую угрозу чужим воротам. Лучший результат – в этом матче Украина не была командой одного тайма.

Моментов стало больше с обеих сторон, а Грузия побежала выравнивать положение. Всплыла еще одна деталь: мы снова, как и с Чехией, были слабы на подборе. Отогнать соперников удавалось только выносом куда-нибудь к чужим воротам. Да и отдельные атаки соперника тоже были угрожающими. Микаутадзе выиграл борьбу против Таловерова после выноса от чужого штрафного и выскочил за спину. Там он технически убрал Забарного и только чуть не попал в ворота. Украинцам нужно было срочно цементировать усиливать связь между центрбеками.

Результат новеньких футболистов не был плохим: они дали то разнообразие, которое и нужно было против очень организованной Грузии. Их выход сразу со старта не читался, что помогло на первый тайм остановить грузин, а на второй отложить их массированный штурм. Хотя оба ощутимо нервничали, из-за чего Калюжного проходили микроконтролем мяча, а Гуцуляк часто пытался сбросить на Довбика туда, где форварда не было.

Этот же штурм начался с 70-й минуты, когда грузины бросились усиливать атакующее звено. На тот момент мы статистически проигрывали по всем ключевым показателям, а еще и банально устали столько отбиваться. В забитом из офсайда голые грузины, где обрезались Трубин и все защитники, повезло с рикошетом в положение вне игры. Мы ответили своими заменами на атаку, хотя нужно было уделить больше внимания в опорную зону и на фланги. Выходы в атаки стали одиночными, остановить украинцев соперник пытался тактическими фолами, однако больше зарабатывали карты. Не посодействовало результату впереди даже появление Яремчука, Назаренко и Зубкова. Волну атак в добавленное время желто-синие сдержали только тем, что постоянно выбивали мяч подальше и заставляли мегаатакующую Грузию снова и снова проходить всех футболистов.

1:0 - Украина наконец-то одерживает такую нужную победу и прерывает затяжную серию неудачных матчей. Единственный гол Мудрика с самой активной ролью сохранил то хрупкое преимущество в один мяч. Не все прошло удачно и сама игра более методична, чем наработанная. Но в любом случае, 3 очка – это 3 очка.