Сын Луческу поддержал Украину и намекнул, что Путин – параноик

Главный тренер греческого ПАОКа Разван Луческу выразил поддержку украинскому народу на фоне военного вторжения России. Сын наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу признался, что не может поверить в происходящее.

Об этом сам Луческу-младший рассказал на пресс-конфернции перед матчем Лиги конференций УЕФА с бельгийским "Гентом". Наставник команды из Салоник косвенно назвал президента России Владимира Путина параноиком, пишет портал sport.gr.

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"Честно говоря, я бы не стал это комментировать. Но я на 150% сочувствую украинскому народу. Трудно принять и понять это, невероятно, что эта война происходит сегодня. Я не могу представить, как в мире существует столько параноидальных умов, которые разрушают человеческие жизни и целые семьи", – подчеркнул Разван Луческу.

Отметим, что ПАОК одержал минимальную победу над бельгийской командой в домашнем матче. Единственный мяч в игре забил словенский полузащитник Ясмин Куртич на 58-й минуте.

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