Суркис: у Путина шизофрения. Они убивают мирных людей

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что идея организовать европейское турне за мир в Украине принадлежит наставнику команду Мирчи Луческу. Босс "бело-синих" осудил войну России против Украины и выразил слова благодарности украинцам, защищающим родную землю от агрессора.

– Идея благотворительного турне исходила от тренера команды Мирчи Луческу: мы подхватили ее и приступили к реализации, – рассказывает Игорь Михайлович порталу Večernji list. – Это было непросто, потому что ситуация в Украине непростая. Наши футболисты тоже защищают родину, как солдаты. Я должен поблагодарить Президента Украины, Министерство иностранных дел и Министерство культуры и социальной политики. Все поддержали эту идею, и каждый внес свой вклад в то, чтобы это удалось воплотить в жизнь.

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То, что мы переживаем сейчас, в Хорватии ощутили в то время, когда у вас самих была война. Людей выгнали из домов, в этой войне много невинных мирных жертв. Тот, кто приносит в Украину пускай даже один доллар, одну гривну, помогает беженцам и детям, потерявшим родителей, делает великое дело. Вы хорошо понимаете, в какой ситуации мы сейчас находимся.

Благодаря нашему матчу в Дортмунде мы заработали 400 тысяч евро. Эти деньги идут в министерства, о которых я уже говорил. Чемпионаты проводятся по всей Европе, и устроить какой-то серьезный матч сложно. Мы могли бы сыграть с "Миланом" и "Вест Хэмом", но у команд свои задачи в национальных первенствах, и очень сложно все согласовать. Спасибо всем клубам, которые играли с нами. Мы бы провели еще больше игр, но сборная Украины играет в июне, и сейчас мы должны остановить этот проект. Потому что сборная должна готовиться к своим матчам.

Суркис также рассказал о своем эмоциональном состоянии из-за войны, охватившей его страну.

– Послушайте, очень тяжело смотреть на весь геноцид, который происходит в Мариуполе. Это прекрасные люди, невинные жертвы этой войны...

– Насколько реалистично изображается украинская ситуация в европейских СМИ?

– Вполне реалистично. Но я бы сказал, что реальность еще хуже и тяжелее. Мой дом находится в десяти километрах от Бучи, там происходили ужасные вещи. Они пришли и убили мирных жителей, они напали на мою родину. Раньше у нас не было достаточно количества артиллерии, чтобы мы могли эффективно защищаться и противостоять им. Хотели взять Донбасс, теперь хотят всю Украину.

– Что мотивировало Путина так поступить с Украиной?

– Я не знаю. Руководство Украины пытается вести переговоры, а они убивают невинных людей. Шизофрения, другого объяснения у меня нет. Мы боремся за свою свободу, у нас смелый Президент, и я уверен, что мы победим.

– Как вы оцениваете реакцию Хорватии на войну в Украине?

– Наш народ это ценит и уважает, потому что, как я уже сказал, вы пережили подобное. В нашей последней игре в Дортмунде эмоции были замечательные, очень сильные. Президент "Боруссии" сказал мне: "Как ваши футболисты играли сердцем на поле, так и вы победите в войне". Нам не нужны ничьи чужие земли, мы лишь защищаем свою и не сдадимся. Весь мир помогает, все гуманитарные организации и украинцы едины и решительны в своей цели.

– Довольны ли вы реакцией Запада?

– Западные державы в курсе ситуации на Украине. Они видели геноцид нашего народа и понимают, что происходит на самом деле. В этой истории очень важны американцы, то есть важна позиция Джо Байдена, который поддерживает Украину и придает ей силы. Кроме того, европейские страны оказывают нам огромную поддержку, что очень важно. Потому что, если путину удастся осуществить свои намерения, захватить запланированные территории и удержать их, вполне может случиться так, что он приступит к дальнейшим завоеваниям в Европе. Это реальная опасность.

А что должны сделать Европа и мир, так это ввести санкции против россии и поставлять оружие Украине. Я вам скажу, таких бойцов, как у нас, нет ни в одной стране мира. Мы тракторами воюем, а они танками.

Сегодня на стадионе "Максимир" киевляне сыграют товарищеский матч против загребских одноклубников. Напомним, это часть благотворительного проекта по сбору средств в помощь Украине, в рамках которого "бело-синие" проведут в общей сложности шесть поединков в своем евротурне. "Динамо" уже сыграло с польской "Легией" (3:1), турецким "Галатасараем" (3:1), румынским "Клужем" (0:0), дортмундской "Боруссией" (3:2), а после встречи с чемпионом Хорватии динамовцев ожидает еще матч со швейцарским "Базелем".