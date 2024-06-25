Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024

Сборная Украины по футболу имеет чуть более 50% шансов выйти в плей-офф чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. При этом менее всего составляет вероятность того, что подопечные Сергея Реброва финишируют на втором месте в группе В.

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Соответствующие данные приводит аналитическая компания Opta, чей суперкомпьютер произвел расчеты на основании 10 000 симуляций. Машина определила, что украинцы окажутся в плей-офф с вероятностью в 61,07%.

При этом шансы на то, что "сине-желтые" окажутся третьими в квартете, составляют 40,06%. Второе место Украина занимала в 9,44% случаев симуляций, а еще 12,64% расчетов показывали первенство наших футболистов в группе.

По 37,86% данных определили, что команда Сергея Реброва завершит групповой этап на последнем месте и без вариантов покинет турнир.

Ранее OBOZ.UA обнародовал все расклады, как сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. В то же время в Румынии признали, что могут сыграть договорной матч со Словакией.

Как сообщал OBOZ.UA, один из капитанов сборной Украины Тарас Степаненко эмоционально ответил на вопрос журналистов о завершении карьеры и своем возрасте.

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