Суперкомпьютер назвал шансы Украины выйти на Евро-2024 по футболу

Суперкомпьютер статистической компании Gracenote не включил Украину в число 20 сборных, имеющих максимальные шансы занять одно из двух первых мест в своих группах в квалификации чемпионата Европы-2024 по футболу и напрямую выйти на турнир. Наша команда по прогнозу аналитиков станет третьей в группе С, пропустив Англию и Италию

Видео дня

"Сине-желтые" лишь с вероятностью 39.1% смогут занять первое или второе место в квинтете. Шансы Италии пробиться в финальный турнир с первых позиций при этом составляют 77.7%, а англичан 76.9%. Остальные соперники расположились ниже Украины: Северная Македонии 6.1% и Мальта - 0.3%.

Среди топ-20, которые по мнению Gracenote попадут на континентальное первенство, лидирует Португалия (96%). Следом с одинаковым значением в 90% идут Швейцария, Хорватия и Испания.

Стоит отметить, что даже если Украина не выйдет через квалификацию, она сможет пробиться на Евро-2024 через Лиги наций. Для этого необходимо, чтобы две из пяти сборных, финишировавших в зачете Лиги B выше Украины, пробились на турнир именно через прямой отбор.

Шансы Украины пробиться в финальную часть через плей-офф также не велики. Gracenote дают на успех наших соотечественников 57%. Италия оценивается показателем 84.5%, а Италия 88.6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в отборочном турнире стартует в воскресенье, 26 марта. Подопечные Руслана Ротаня на легендарном "Уэмбли" сразятся со сборной Англии. Уже известны телеканалы, которые организуют прямую трансляцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!