Сумасшедший коэффициент на Украину: букмекеры назвали котировки на победителя ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу считается главным претендентом на победу на чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Мексике, США и Канаде. Сразу после окончания мундиаля-2022 в Катаре аналитики обнародовали котировки на триумфатора следующего первенства планеты.

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Действующие вице-чемпионы открывают список фаворитов будущего турнира. Ставки на победу французов принимаются с коэффициентом 6,00.

Совсем немного им уступает сборная Бразилии, которая в Катаре сенсационно вылетела уже на стадии 1/4 финала. На их триумф предлагается котировка 6,00.

Тройку лучших замыкают англичане, которые на соревнованиях за пределами родной страны никогда не играли в финальных матчах. Показатели на итоговый успех британцев достигают уровня 8,00.

Четвертую строчку разделили Испании, Германия и Аргентина (10,00). Далее идут Португалия (15,00), Нидерланды и США (19,00). Замыкает топ-10 сборная Италии, на которую предлагается коэффициент 23,00.

Триумф украинской национальной команды в Северной Америке оценивается котировкой 376,00. Столько же дают на Австрию, Парагвай, Польшу и Турцию. Интересно, что ставки на сборную России не принимаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, победный гол Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2022 года в ворота Франции СМИ признали незаконным. Кроме того, вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса назвали самым ненавистным человеком в мире.

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