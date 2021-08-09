Страсти вокгрум преемника Шевченко в сборной Украины: обзор спортивных СМИ

Маловразумительная позиция УАФ в отношении сенсационного ухода Андрея Шевченко из сборной Украины, еврокубковый старт "Шахтера" и "Колоса", неординарный предсезонный эксперимент "Динамо" – украинским СМИ хватало громких тем на минувшей неделе.

ШЕВЧЕНКО: УЙТИ ПОЧТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

Безусловно, темой номер один стал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. Cобытие сразу же приобрело скандальный окрас, ведь скупое объявление Шевченко об окончании контракта с федерацией оставляло слишком много вопросов, на большинство из которых футбольная общественность до сих пор не получила внятные ответы.

Во-первых, СМИ и болельщиков возмутила сама форма "подачи" информации: об уходе тренера сборной – после успешного ЕВРО-2020 и за месяц до возобновления квалификации ЧМ-2022 – стало известно из социальной сети. При этом УАФ целые сутки делала вид, будто ничего не случилось. Лишь на следующие день она опубликовала подобие официального заявления, в котором фактически просто повторила информацию от Шевченко: что срок его соглашения с УАФ закончился.

Видео дня

"Удивил сам факт обнародования своего решения через социальные сети, хотя стиль послания вроде бы не исключал готовности Шевченко к предложениям из Дома футбола. Еще больше удивила реакция последнего, а точнее – ее полное отсутствие. Похоже, там до последнего момента были уверены в прочности договоренностей и не ожидали такого подвоха", – отметил обозреватель Василий Чесноков ("Прессинг", 03.08.21).

Показалось, что заявление Шевченко стало полной неожиданностью для УАФ. На это указывает красноречивая первая публичная реакция главы комитета сборных УАФ.

"Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше, зависит от него и от УАФ. Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел", – вот таким был первый комментарий Мирона Маркевича (ua.tribuna.com, 01.08.21).

Просто оцените уровень осведомленности функционера, должностная обязанность которого состоит в том, чтобы курировать все вопросы, связанные со сборными страны. Человек, который по долгу службы должен держать руку на пульсе всего, что происходит вокруг национальной команды, как оказалось, совершенно "не в курсе дел"...

Несмотря на попытки неформального спикера УАФ и по совместительству директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова представить заявление Шевченко как совместную позицию тренера и УАФ, СМИ пришли к очевидному выводу: федерация была совершенно не готова к такому развитию событий.

"По нашей информации, решение специалиста стало неожиданностью как для игроков, так и персонала сборной. Плюс, почему-то до сих пор не выступил со своей позицией президент УАФ, который традиционно – главный ньюзмейкер всех значимых событий в жизни украинского футбола. Да и сейчас каких-то объяснений произошедшего ни от ответственных сотрудников федерации, ни от ее руководства нет", – подчеркнул журналист Богдан Грыщук (sportarena.com, 02.08.21).

СМИ и эксперты отмечают, что УАФ откровенно провалилась в своей манере коммуникации с футбольной общественностью. В солидных учреждениях (к которым нынешняя УАФ, очевидно, не относится) о прощании с, возможно, лучшим тренером в истории национальной сборной объявили бы на специальной пресс-конференции или в другой более уважительной и подобающей случаю форме.

Но уж точно не в формате заявления самого тренера в социальной сети (если, как утверждает Денисов, это действительно была согласованная позиция Шевченко и УАФ), либо же в виде опоздавшего на сутки сообщения на сайте, в котором ничего не сказано по существу.

"Почему информация о прекращении сотрудничества свалилась на головы сограждан, как снег среди знойного лета? Почему завершение отношений состоялось таким необычным заочным способом? Почему все держалось в тайне до самого последнего момента, а не, скажем, было обнародовано публично, цивилизованно – к примеру, на пресс-конференции? Очевидно, этому есть свои объяснения, и теперь лишь остается теряться в догадках. Очевидно и то, что стороны до финишной ленточки надеялись на то, что в возникших противоречиях удастся найти консенсус. А противоречий, как стали судачить на каждом углу, хоть пруд пруди. Некоторые из них похожи на правду, другие откровенно отдают вымыслом", – задает риторические вопросы Василий Чесноков ("Прессинг", 03.08.21).

"Сухо и буднично, как будто помимо них нет ни собственно команды с игроками и многочисленным административным персоналом, ни болельщиков, которыми так гордились во время недавнего Евро-2020. Или делали вид, что гордились. Недосказанность, подозрения в возникшем внезапно недоверии друг к другу, отсутствие даже попыток публичного анализа выступления национальной команды, как и официального признания весомости достигнутого результата с оказанием почестей и наделением соответствующими достижению регалиями, только усугубляют разрыв", – пишет журналист Максим Мельник ("Футбольный клуб", 05.08.21).

При этом СМИ обратили внимание на следующий важный нюанс: формально Шевченко не сказал, что прекращает работу с национальной командой, он лишь констатировал факт завершения соглашения с УАФ, пролонгированного более года назад на конгрессе УАФ во Львове. Правда, тогда было заявлено и о том, что оно действительно до окончания чемпионата мира в Катаре, то есть, включительно по декабрь 2022-го. Неувязочка...

"Вы заметили, что Шевченко опередил федерацию с заявлением об уходе? Причем выложил его в воскресенье так умело, будто войну начал. УАФ только в понедельник сделала официальное заявление о прекращении контракта с тренером. Поэтому у меня есть ощущение, что окончательное решение Шевченко для федерации стало неожиданностью. Все это осложняется тем, что в июне прошлого года после Львовского конгресса УАФ лично президент федерации рассказывал о том, что с Андреем Шевченко заключен контракт до конца 2022 года. То есть с захватом чемпионата мира в Катаре", – отметил главред журнала "Футбол" Артем Франков (kp.ua, 02.08.21).

"Я вижу ситуацию следующим образом, что контракт закончился и одна из сторон готова, как минимум к переговорному процессу. Я прочитал заявление Шевченко, я прочитал там одно, факт, что истек срок действия контракта. Там не было сказано, что Шевченко не будет продолжать сотрудничество с УАФ. Для меня этот пост – это месседж Шевченко, после него не точка стоит, а многоточие. Мне не понятно, что была за история, что контракт продлен до 31 декабря 2022 и в медиа эта информация, о том, что аплодисментами исполком встретил идею продления контракта до 31 декабря 2022 с Андреем Шевченко – это означало, что они решили продолжить, но не подписали. Выходят посты не только у Андрея Шевченко, и его ассистента. УАФ не готова к продолжению контрактов, нет ни одного комментария, никакого объяснения, в таких ситуациях, как правило, выходят две стороны и объясняют свою позицию. Странная история", – так отреагировал известный комментатор Виктор Вацко (footballua.tv, 02.08.21).

Действительно нужно особо подчеркнуть тот факт, что ни на официальных информационных ресурсах УАФ, ни в заявлениях руководителей федерации четко и ясно не было сказано о том, что сотрудничество с Шевченко окончательно завершилось.

Контракт истек? Да, бывает. Но его всегда можно продлить. Нередко тренеры продолжают работать в рамках "джентльменской договоренности", пока не будут улажены формальности. Но УАФ избрала тактику недомолвок, обтекаемых фраз, в общем – просто-напросто напустила туману. В общем, такая себе "отставка Шредингера" получилась.

Все это очередное свидетельство откровенного неуважения ведомства к футбольной общественности страны. В Доме футбола, судя по всему, вообще не считают нужным давать какие-либо объяснения болельщикам, СМИ и прочим членам украинской футбольной семьи. В том числе – ответа и на главный вопрос...

ПОЧЕМУ ЖЕ УШЕЛ ШЕВЧЕНКО?

Внятного ответа на этот вопрос до сих пор не последовало, хотя с 1 августа, когда уже бывший главный тренер сборной Украины сообщил о том, что его контракт с национальной ассоциацией истек, прошла неделя.

Неужели УАФ была недовольна работой Шевченко настолько, что не посчитала нужным попытаться продлить сотрудничество с ним? Верится с трудом.

Здесь возникает попутный и очень уместный вопрос: проводился ли вообще со стороны УАФ какой-либо анализ выступления национальной команды на чемпионате Европы? Как-никак – месяц прошел, пора бы и ознакомить футбольную общественность с какими-либо официальными выводами и итогами.

"Увы и ах, так и не состоялся серьезный, полнокровный и откровенный разговор как о Евро, так и предшествовавшем ему периоде. В первую очередь – о неудачах и способах их выправления, об ошибках, допущенных в подготовке сборной, в ее тактике и кадрах. Да мы ничего, по большому счету, не услышали – они же, эти из ФФУ, считают себя выше общения со всякими тут болельщиками!" – констатирует Артем Франков ("Футбол", 02.08.21).

Впрочем, возможно, такой анализ все же проводился, но почему его результаты замалчиваются? А если не проводился, то почему? Или комитету Маркевича было не до того? Чем он вообще занимается?

Тем не менее, судя по всему, вариант с нежеланием УАФ дальше работать со штабом Шевченко по сугубо спортивным причинам можно отбросить. Куда более правдоподобна версия о том, что стороны не сошлись в финансовых вопросах.

Причем, как пишут СМИ, даже на волне успеха на Евро-2020 Шевченко не требовал увеличения жалования ни себе, ни своим помощникам, которое, согласно неофициальной информации, составляет три миллиона евро в год на всех. Он лишь пытался сохранить его, в то время как федерация намеревалась вдвое урезать, мотивируя свое желание тем, что тренерский штаб за такую зарплату должен чаще находиться в Украине.

Впрочем, на самом деле никто кроме самого Шевченко и верхушки УАФ точно не знает, сколько зарабатывал тренер. На публике постоянно рассказывают о "принципах открытости и прозрачности", но на деле более закрытой и непрозрачной федерации, чем под его руководством, пожалуй, еще не было никогда.

Поэтому, как и в случае с реальными причинами ухода Шевченко, СМИ остается питаться слухами и домыслами в том числе и в отношении заработка бывшего тренерского штаба сборной.

"За чутками, тренер отримував аж до сьогодні 75 тисяч доларів на місяць, а вже з вересня його зарплатня мала опуститися до 30 тисяч в американській валюті. Крім цього, кажуть, що премію збірній України на виступ на Євро-2020 врізали ледь чи не втричі і не додали 600 тисяч доларів або євро. Такого Шевченко від асоціації під керівництвом свого кума явно не очікував", – пишет журналист Игорь Цвик (sportanalytic.com, 02.08.21).

"По моей информации, премия сборной Украины за выход в четвертьфинал Евро-2020 была урезана в три раза. Это не солидно. Есть много слухов о том, кто на самом деле финансирует сборную. Речь даже шла, что это представители конкретных клубов и стоящие за ними руководители. Но, честно говоря, я в это не верю. Авторитетные люди так себя не ведут. УАФ добьется того, что за сборную никто не захочет играть", – рассказал ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский (1927.kiev.ua, 03.08.21).

"Источники Vesti.ua утверждают, что в УАФ до последнего надеялись, что Шевченко начнет договариваться о продлении контракта на меньшую сумму, но он шокировал чиновников ассоциации. Отдельная тема – премиальные для тренеров и игроков сборной Украины по футболу за выступление на Евро-2020. Напомним, что УАФ получила от УЕФА 16 млн евро призовых. После того как стало известно об уходе Шевченко, появилась информация о том, что сборная недополучила обещанные премиальные. "Кидок" на премиальные часто практикуют в африканских сборных, реальностью это стало и для Украины. Бывший вратарь "Динамо" Рустам Худжамов заявил, что футболисты сборной недополучили около 600 тыс. евро премии. По его словам, неизвестна также сумма, которую потратят из премии за ЕВРО на развитие футбола", – сообщает обозреватель Олег Ткачук (vesti.ua, 03.08.21).

Хотя в этой связи стоит напомнить, что ранее в УАФ прозрачно намекнуле: из выплат УЕФА за Евро-2020 на развитие футбола вообще ничего не пойдет. Читайте между строк:

"Теперешняя сборная – самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, смотря на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие в ЕВРО, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату. Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы" (ua.tribuna.com, 24.06.21).

Так что – неужели причиной расставания штаба Шевченко с УАФ стали исключительно деньги? Казалось бы, сумма премиальных в 16 миллионов за выступление на континентальном первенстве впечатляет и должна была заткнуть любые финансовые дыры УАФ, образованные отвратительным менеджментом с явной коррупционной составляющей.

"К слову, весной на Лабораторном переулке кичились тем, что за выход на Евро-2020 на поощрение сборной было выделено порядка пяти миллионов, а каждый футболист получил от 100 тысяч и выше. Распределял средства не кто иной, как сам Андрей Шевченко. Теперь, судя по всему, его решили отстранить от почетной миссии", – добавляет немаловажный нюанс Василий Чесноков ("Прессинг", 03.08.21).

При этом СМИ отмечают, что пожелания Шевченко успехов на клубном поприще на данный момент выглядят очень надуманно, ведь реальных вариантов у экс-наставника сборной пока не просматривается и близко.

Так что подобными несуразными комментариями президент УАФ лишь усугубляет ситуацию, ведь это только усиливает впечатление, что, во-первых, заявление Шевченко стало неприятным сюрпризом для федерации, а во-вторых, об истинных причинах ухода главного тренера сборной в Доме футбола и дальше будут умалчивать.

"Пока что история с уходом Шевченко выглядит очень странно. Возможно, сейчас – идеальный момент для расставания сборной Украины и Шевченко-тренера. Возможно, это решение зрело давно и действительно не стало неожиданностью для УАФ, а тренер принимал его не в последний момент. Но чтобы это оценить или понять, нужны объяснения и от самого тренера, и от федерации", – подчеркивает Богдан Грыщук (sportarena.com, 02.08.21).

"Наверняка мы до конца не узнаем главную причину спонтанного решения Шевченко и его тренерского штаба. Я допускаю, здесь комплекс причин... При этом, я практически уверен, что кто бы ни пришел сейчас на место Шевченко – это будет шаг назад", – предполагает эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Евгений Кузьменко (kp.ua, 02.08.21).

В общем, не стоит удивляться, что СМИ, эксперты и болельщики воспринимают всю эту катавасию как очередной эпичный провал УАФ. Причем провал по всем фронтам – репутационном, коммуникационном и, что важнее всего, управленческом.

РЕБРОВ ИЛИ МАРКЕВИЧ? СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ

Нового тренера сборной должен назначить Исполком УАФ в понедельник, 9 августа, однако личность этого специалиста уже несколько дней является секретом Полишинеля. Так что функция предстоящего заседания в Доме футбола сводится исключительно к тому, чтобы соблюсти формальности, что в очередной раз подчеркивает марионеточный статус данного "коллегиального" органа.

"Исполком, давно уже низведенный до положения чего-то безгласного и аморфного, призванного разве что, булькая, задирать руки, сам по себе ничего не решит, не поможет и не присоветует", – метко характеризует статус исполкомовцев Артем Франков ("Футбол", 05.08.21).

Как бы там ни было, СМИ уверены, что преемником Шевченко в сборной станет его бывший партнер по атаке Сергей Ребров, который в данный момент занимается досрочным расторжением контракта с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

Тем временем на фоне привычной "игры в темную" от УАФ почти всю неделю СМИ перебирали слухи о кандидатах на освободившийся пост, а всевозможные инсайдеры устроили между собой настоящую битву "эксклюзивов".

Поначалу в прессе кроме упомянутого Реброва фигурировали кандидатуры Мирона Маркевича, Алексея Михайличенко, Романа Григорчука, Виктора Скрипника, Виталия Вернидуба, Юргена Клинсманна, Джанни де Бьязи, а под конец недели появилась даже такая несусветная чушь, как возможное назначение в сборную Мирчи Луческу.

Все это время из Дома футбола не поступало никакой официальной информации: ни в отношении реальных кандидатов (что и ожидалось), ни по поводу того, кто ведет переговоры и по какому принципу идет отбор специалистов.

Вместе с этим, по большому счету, пресса называла лишь двух реальных претендентов – Маркевича и Реброва.

"Приоритетным кандидатом на эту должность является Маркевич. По данным Sport.ua, Мирону Богдановичу предложили возглавить главную команду страны, но пока что стороны не пришли к общему знаменателю. Главный камень преткновения – сроки договора. Если главе УАФ не удастся переубедить главу Комитета сборных, есть и запасной вариант – Алексей Михайличенко. По словам нашего источника в УАФ, Алексей Александрович готов возглавить национальную сборную на условиях руководства федерации", – сообщал в четверг сайт Sport.ua (05.08.21).

"70-летний специалист прямо сейчас является самым реальным претендентом на должность главного тренера сборной. На его кандидатуру указывают почти все источники. Маркевич работает в структуре УАФ, занимая пост главы Комитета национальных сборных. Обратиться к его услугам – проще всего. Зная УАФ, которая, скорее всего, попытается пойти самым простым путем, именно Маркевич займет эту должность", – отмечал обозреватель Петр Приходько (xsport.ua, 03.08.21).

О том, что Маркевич – главный претендент на пост наставника сборной Украины, неоднократно сообщала и программа "Футбол NEWS", которая выходит на каналах "Футбол 1/2/3". А директор данных телеканалов Александр Денисов прямо заявил, что Маркевич является оптимальным кандидатом. И это было явно неспроста...

"На мой взгляд, оптимальным кандидатом был бы Мирон Маркевич. Он явно не сказал своего последнего слова в футболе, он свободен и для него это точно будет огромным вызовом и огромной ответственностью. Возможности Маркевича мы хорошо знаем – его "Металлист", равно как и "Днепр", в свое время играл в яркий атакующий футбол. Поэтому можно не сомневаться: сборная свой стиль не должна потерять", – сказал Денисов (footboom.com, 05.08.21).

В принципе, легко понять, почему по всем раскладам УАФ должна склоняться к Маркевичу. Во-первых, потому что Ребров в отличие от верного 70-летнего соратника точно не будет "ручным тренером" для президента УАФ.

И дело не столько в том, что Ребров никогда не будет прислушиваться к "пожеланиям" третьих лиц в отношении состава сборной, сколько в том, что он явно не из тех, кто станет закрывать глаза на возможные (точнее – очень вероятные) организационные провалы.

К тому же не секрет, что в свое время Маркевичу обещали возможность поработать во главе национальной команды.

"Мне сказали, что если у Шевченко не получится, то я буду главным тренером сборной. Ради этого я сидел и сижу... Если вдруг не получится – я буду просить, чтобы меня назначили главным тренером сборной Украины. То, что мне обещали", – рассказывал Маркевич в эфире программы "Бомбардир" еще в позапрошлом году (football24.ua, 27.06.19).

Однако для футбольной общественности, судя по реакции большинства журналистов, экспертов и болельщиков, Маркевич являлся неприемлемым вариантом. Во-первых, он не тренировал с 2016 года. А во-вторых, попросту разрушил свою репутацию за пять лет работы в УАФ.

В организации прекрасно понимали, что удобный, но давно потерявший тренерский тонус Маркевич – это огромный риск. Ребров, конечно, тоже не гарантия успеха, но что простят ему – любимцу публики и фавориту болельщиков, – то не простят Маркевичуе.

На руку могло сыграть то, что у Реброва был действующий контракт с клубом, и по информации СМИ, руководство УАФ предоставило тренеру возможность до 8 августа включительно разорвать соглашение с "Аль-Айном" (meta-ratings.com.ua, 06.08.21).

В пятницу журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил о предстоящем визите Маркевича в Дом футбола:

"Пока ситуация с Ребровым подвисла на несколько дней, у главы УАФ сегодня первая очная встреча с Маркевичем. Стороны обсудят все возможные гипотетические варианты работы коуча в сборной. Рабочий вариант контракта будет рассматриваться по схеме 1+1" (dynamo.kiev.ua, 06.08.21).

Стоит подчеркнуть, что все это происходило на фоне почти единогласной поддержки кандидатуры Реброва в СМИ и болельщицких кругах.

"Ребров – оптимальная кандидатура, равноудаленная и равноприближенная ко всем нашим лагерям. Специалист опытный, у него гораздо больше опыта, чем у Шевченко, он очень хорошо зарекомендовал себя в клубном футболе. Некоторые источники говорят, что у Реброва был подписан предварительный контракт с Федерацией, он должен был возглавить сборную вот именно после ЕВРО, но, как часто бывает в нашей федерации, что-то пошло не так. На выходе мы получили ситуацию, когда Ребров подписал контракт с [клубом] "Аль-Айн", – отметил известный эксперт Михаил Спиваковский (sport.nv.ua, 06.08.21).

"Пожалуй, это вариант, который устроил бы всех. Ребров является лучшим тренером Украины, и это не просто слова. Наставник доказал свою профпригодность в УПЛ, прервав гегемонию "Шахтера" с "Динамо". К тому же впервые за долгое время вывел киевский клуб в плей-офф ЛЧ. Тренер доказал это и за границей – выведя скромный "Ференцварош" в групповой раунд ЛЧ. О титулах в Венгрии также не стоит забывать", – подчеркнул обозреватель Петр Приходько (xsport.ua, 03.08.21).

"Ребров научился решать со своими клубами большие задачи в ситуациях, когда этого мало кто не ожидал. Подобное стремление к максимальному результату сейчас точно пригодится сборной Украины, которая борется за путевку на чемпионат мира в Катаре. Реброву не придется ничего ломать, и процесс омоложения команды он должен просто довести до логического завершения или даже продолжить. Кроме того, философия тренера отвечает современным требованиям футбола о – именно то, что прививал своим подопечным Шевченко. К тому же, своей работой тренер доказал, что умеет сколотить приличную команду из нетоповых исполнителей. В нашем случае – подтянуть молодых игроков сборной Украины до уровня лидеров команды, выступающих в зарубежных чемпионатах", – добавил журналист Игорь Яслик (meta-ratings.com.ua, 05.08.21).

"Без сомнений, это лучший тренер с украинским паспортом прямо сейчас. Главный аргумент за Реброва – его философия игры. Она очень схожа с тем, что все пять лет строил Шевченко. Ему не придется тратить время на объяснение своих требований, ведь со многими игроками сборной он работал в "Динамо". И работал весьма успешно. Ребров мог бы продолжить курс, заданный его товарищем", – резюмировал аналитик Олег Барков (ua.tribuna.com, 03.08.21).

В пятницу вечером СМИ сообщили, что Ребров решил свои вопросы с клубом, а Маркевич, очевидно, окончательно осознал, что мечта снова не осуществится. Поэтому в субботу Маркевич решил "сыграть на опережение", объявив о предстоящем назначении Реброва и своем уходе из УАФ.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ... Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать. Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", – заявил Маркевич (meta-ratings.com.ua, 07.08.21).

При этом, судя по всему, Маркевич крепко обиделся и напоследок решил подложить свинью фактически уже бывшему шефу.

Во-первых, своим заявлением Маркевич не позволил УАФ первой объявить о новом тренере. А во-вторых, в очередной раз подтвердил фиктивную роль Исполкома УАФ, за членов которого уже давно все порешали, оставив им "почетную" миссию формально утвердить волю начальства.

В итоге круг замкнулся: началось все с заявления Шевченко, на которое столь несуразным образом реагировала УАФ, а закончилось выступлением Маркевича, которое сняло все вопросы о будущем тренере сборной, но поставило федерацию в крайне неудобное положение в связи с необходимостью делать вид, что интрига жива до заседания исполкома.

На фоне появившейся информации, что "Аль-Айн" может не отпустить Реброва, президент УАФ признал, что пафосно анонсирование представление нового тренера сборной в понедельник может не состояться.

"Я бы не забегал наперед. Завтра будет заслушана информация о кандидатах на пост тренера нашей сборной, но окончательное решение может быть принято чуть позже, например – в четверг, 12 августа", – заявил он (ua.tribuna.com, 08.08.21).

Если в итоге получится, что, вроде бы договорившись с Ребровым, но не решив вопросы с его нынешним клубом, в УАФ преждевременно дали от ворот поворот Маркевичу, УАФ в очередной раз опростоволосится на весь футбольный мир.

Резюмируя, можно констатировать, что в обоих случаях – и с уходом Шевченко, и с потенциальным приходом Реброва – как вся УАФ, так в частности и ее президент, выглядели просто по-дилетантски.

ЕВРОКУБКИ. УДАЧНЫЙ СТАРТ "ШАХТЕРА", СЛОЖНЫЙ ДЕБЮТ КОВАЛИВКИ

На фоне резонансного ухода Андрея Шевченко из сборной Украины отечественные СМИ достаточно остро поднимали тему национальной команды еще в одном ракурсе.

"Два украинца в старте. Стал известен состав Шахтера на матч с Генком" (ua-football.com, 03.08.21).

"Только два украинца выйдут в составе Шахтера на матч с Генком" (isport.ua, 03.08.21).

"Лишь два украинца выйдут в старте "Шахтера" на матч с "Генком" (xsport.ua, 03.08.21).

"Лише двоє українців у старті: склади Шахтаря та Генка на матч кваліфікації Ліги чемпіонів" (sport.24tv.ua, 03.08.21).

"Де Дзерби выпустит всего два украинца на первый матч против Генка" (football.ua, 03.08.21).

Первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и бельгийским "Генком" еще не начался, а украинский интернет запестрел подобными заголовками.

"Звісно, у Де Дзербі є свої завдання і пріоритети, куди інтереси збірної України не входять, але нас – людей, які щиро вболівають за національну команду, – таке не може не тривожити. Однак, це лише перший єврокубковий матч під орудою італійця, і можливо прогнози про те, що у нього буде дві "команди" – окремо для внутрішніх та міжнародних турнірів – не справдяться", – прокомментировал обозреватель Влад Миренко ("Футбольный клуб", 03.08.21).

Между тем, СМИ отмечали и другие примечательные решения Де Дзерби по стартовому составу "Шахтера".

"Де Дзерби удивил. Во-первых, в основе вышло всего два украинца – Трубин и Матвиенко. Во-вторых, Матвиенко вышел на позиции левого фулбэка, хотя на сборах и в первых турах УПЛ в этой роли наигрывали Корниенко и Исмаили. Место центрбэка, соответственно, занял Витао. В-третьих, в опорной зоне не нашлось места Степаненко. В конце концов, странно выглядела одновременное наличие в старте Тете и Педринью – двух правых вингеров. Последний действовал в центре под нападающим", – отметил журналист Михаил Юхименко (football24.ua, 03.08.21).

В итоге решения Де Дзерби и по составу, и по тактике, и особенно по заменам в целом сработали, ведь горняки увезли из Бельгии победу со счетом 2:1. Хотя в плане игры, по мнению СМИ, все выглядело не столь радужно.

"Все сложилось успешно для команды Де Дзерби в Бельгии, однако вопросов эта игра оставила не мало, а также посеяла определенную тревогу за будущие матчи как в Киеве в ответной игре, так и на потенциальную встречу с "Монако" – французы вряд ли будут прощать потери и столько свободного пространства, которое возникало по ходу встречи", – подчеркнул обозреватель Денис Руденко (footboom.com, 03.08.21).

"Пока что игра горняков выглядит чересчур статичной, хотя перепасовки в центре поля иногда завораживают. Предположим, что команда еще не набрала оптимальную форму, и необходимая динамика появится ближе к осени. Пока же это – "чрезмерная, почти высокомерная тики-така", как охарактеризовал игру горняков Марк Дегриз, бельгийский экс-футболист, а ныне эксперт на ТВ", – написал журналист Сергей Шевченко ("Футбол", 05.08.21).

Тем не менее – положительный результат есть, и в данный момент это главное для перспектив "Шахтера" присоединиться к "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов. А вот второй украинский полпред, стартовавший в еврокубках на минувшей неделе, как раз результатом не порадовал.

В контексте "Колоса", начавшего свой путь в Лиге конференций УЕФА, СМИ в первую очередь уделяли внимание тому факту, что впервые еврокубковый матч состоялся в селе Коваливка. Напомним, что в прошлом сезоне дебютант "Колос" оба своих поединка в квалификации Лиги Европы провел на выезде.

Увы, местная команда не сумела потешить собравшихся на трибунах болельщиков победой над казахстанским "Шахтером" (0:0), хотя и имела все шансы с учетом того, что почти 20 минут играла в большинстве.

"Команда допускала велику кількість елементарного технічного браку. В очі впадали прийоми м'яча з відскоком на власну половину метрів на 10, обрізки та низька точність передач. По перерві Колос почав вигризати нічийні м'ячі й непогано контратакувати, але загалом ковалівці не сподобались і в єдиноборствах – вони програвали їх раз за разом. Крім того, не сподобалась загальна динаміка гри ковалівців", – поделился мнением Михаил Юхименко (football24.ua, 05.08.21).

Не слишком удачный еврокубковый старт "Колоса" вкупе с ранним вылетом "Ворсклы" спровоцировали некоторых экспертов на неутешительные (но, будем надеяться, скоропалительные) выводы о готовности наших команд условного "второго эшелона" решать какие-либо задачи в Европе.

"Колос" ще раз довів нам істину, котру ми всіляко намагаємося заперечувати. У нас немає команд хорошого рівня, якщо не брати до уваги "Динамо" та "Шахтаря". Всі інші клуби УПЛ перебувають на приблизно однаковому етапі розвитку, котрий не дозволяє успішно виступати у єврокубках", – считает обозреватель Игорь Цвик (sportanalytic.com, 07.08.21).

Хотя есть и те, кто призывает не посыпать голову пеплом и не требовать от "колосов" и "ворскл" того, на что они априори не способны.

"Когда украинские молодые специалисты и журналисты, приводя в пример еврокубковые результаты Ворсклы и Колоса, сетуют на неконкурентоспособность наших середняков, это еще простительно – они могут не знать или не помнить… Но когда их примеру следуют ветераны цеха, это не может не удивлять. Почему? А когда украинский клубный футбол был в состоянии укомплектовать более одной-двух действительно конкурентоспособных команд? В какие годы? Даже в советские времена, когда занимающихся футболом было на порядок больше, Украину на сколько-нибудь серьезном уровне представляло либо киевское Динамо, либо ДК и Заря, ДК и Шахтер, ДК и Днепр. И все! Разве только в период 2010-2013 гг. за счет резкого притока легионеров мы представлялись шире. Но за счет чего? За счет ежегодных футбольных расходов на уровне около 500 млн. долларов! Так и надорвались же довольно быстро. И сдулись. И скукожились в 5-6 раз! Так отчего же сетовать? Наоборот. Еще молодцы, что держимся на этом уровне, и что пытаемся выпрыгивать из штанов на ходу!" – написал авторитетный журналист Игорь Линник на своей странице в Facebook (dynamomania.com, 07.08.21).

Вместе с этим, тревоги СМИ в отношении неудач наших клубов на международной арене вполне оправданы, если вспомнить, что Украина год за годом сдает позиции в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет количество участников в еврокубках от каждой страны.

Дошло до того, что в следующем сезоне впервые с 2007 года чемпион Украины не получит прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов. И пока что нашим клубам не удается существенно исправить ситуацию на будущее.

В данный момент Украина находится на 11-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА и по итогам минувшей неделе позволила Австрии, занимающей десятое место и получившей максимум баллов за победы "Рапида" и ЛАСКа, снова немного увеличить отрыв – до 0,350 балла.

СОБСТВЕННАЯ "СУПЕРЛИГА" ДЛЯ КИЕВЛЯН

Возвращаясь к теме "легионеризации" донецкого "Шахтера", следует отметить, что тренер горняков, будто в ответ на критику, в субботнем матче чемпионата Украины против "Александрии" выпустил в стартовом составе сразу шесть украинцев (считая Марлоса).

Правда, игра у подопечных Де Дзерби откровенно не пошла, и впоследствии итальянцу по ходу матча пришлось вернуться к максимальной квоте легионеров. Но и это не спасло дончан от сенсационного поражения 1:2 на НСК "Олимпийский".

Неудача "Шахтера" позволила киевскому "Динамо", в напряженной и драматичной борьбе победившему на выезде Зарю" 2:1, догнать главного конкурента по очкам при одном матче в запасе.

Тем временем СМИ продолжают с интересом следить за необычным летним экспериментом "Динамо", которое даже после старта сезона продолжает играть товарищеские матчи с мощными европейскими клубами. В прошлую среду киевляне слетали в Стамбул, где провели яркий спарринг с "Фенербахче" (1:1).

"Луческу намагається розширити кадрову обойму, підтягнути резерви до свого розуміння гри і принципів командної взаємодії. Не у матчах проти команд пивзаводу, як було раніше на зборах і спарингах. А проти справді серйозних опонентів. Це був прекрасний учбовий полігон. На полі Фенербахче – солідної команди, яка любить відбирати, атакувати, а до того ж пробує грати у 3 центральні захисники. З такими майстрами пасу, як Озіл. З форвардами і вінгерами, які постійно відкриваються, не дають розслабитися. Подібні спаринги (а турки були настільки по-доброму заведені, ніби це єврокубкова дуель!) дають значно більше користі, ніж 90% офіційних матчів у тактично та індивідуально слабкій УПЛ", – уверен журналист Тарас Котив (football24.ua, 04.08.21).

"Мы проводим контрольные игры с такими соперниками, чтобы как можно лучше подготовиться к Лиге чемпионов и чемпионату. Игроки должны принимать это, они должны уметь играть по два матча в неделю. Хоть они и не сыграли по 90 минут – кто 45, кто 60, кто чуть больше, но в принципе идет подготовка к сезону через такие игры", – пояснил ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас (fcdynamo.kiev.ua, 04.08.21).

Дальше по плану у киевлян товарищеский матч 14 августа в Италии против чемпиона этой страны – "Интера". Миланский гранд станет очередным очень серьезным спарринг-партнером киевлян этим летом – после швейцарского "Базеля", французской "Ниццы", испанского "Атлетика", немецкого "Униона", упомянутого турецкого "Фенербахче".

Болельщики уже шутят, что киевляне организовали собственную "Суперлигу". Конечно, оценивать пользу такой неординарной предсезонной кампании в полной мере можно будет только по результатам официальных соревнований, но уже можно констатировать, что эта серия товарищеских матчей однозначно способствует повышению популярности "Динамо" и всего украинского футбола в Европе и мире.

Доволен проделанной командой к этому моменту работой и президент киевского клуба Игорь Суркис. В резонансном интервью программе "Профутбол" он отметил удачный старт бело-синих в официальном сезоне, хотя и подчеркнул, что команда пока не находится в оптимальном состоянии.

Также он сообщил небезынтересную информацию о том, что летом на НСК "Олимпийский" был постелен новый газон.

"Мы вместе сделали этот газон с "Шахтером". Такой же газон мы сделали на стадионе "Динамо" имени Лобановского. Сегодня команды приехала на новом суперсовеременном автобусе. Такие же поля сделаны на базе, сейчас делаются в ДЮСШ. Инфраструктура нужна всегда, дети должны тренироваться на хороших полях", – рассказал Игорь Суркис (dynamo.kiev.ua, 03.08.21).

Среди прочего президент "Динамо" ответил на вопрос о нашумевшей ситуации с арендой большой группы молодых игроков в одесский "Черноморец".

"У нас нет никакого фарм-клуба, нельзя сравнивать с "Мариуполем". У "Черноморца" действующий президент, который десятилетиями вкладывает деньги в клуб. Он выбрал такой путь развития. Пригласил Мороза, который как тренер, пригласил футболистов. Если бы мы хотели сделать "Черноморец" фарм-клубом, мы бы отдали туда Булецу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию. Мороз считает, что он в долгу перед молодыми ребятами, который он воспитал. Он хочет вывести их на новый уровень. Поэтому он их взял и он уверен, что "Черноморец" и эти ребята будут прогрессировать. Если у президента Климова будет желание выкупить каких-то игроков, мы не будем возражать, пускай выкупит на постоянной основе. Но сравнивать это с каким-то фарм-клубом – это просто смешно", – заявил он (dynamo.kiev.ua, 03.08.21).

В этом контексте особо стоит подчеркнуть слова Игоря Суркиса о "Булеце, Русине и других" – на этот нюанс многие могли не обратить внимания, а он действительно очень хорошо демонстрирует разные подходы "Динамо" и "Шахтера" в отношении поддержки кадрами "Черноморца" и "Мариуполя" соответственно.

Согласитесь, если бы киевский клуб хотел создать на базе "Черноморца" команду, главная цель которой будет отбор очков у конкурентов и игра в поддавки со своим "благодетелем", то в Одессу бы отправилась не только необстрелянная молодежь, но и такие ребята, например, как Булеца и Алибеков, отданные в аренду "Заре"; Дубинчак, Русин и Кравченко, отправленные в "Днепр-1"; Волошин и Биловар, присоединившиеся к "Десне".

С этими молодыми, но уже достаточно опытными динамовскими воспитанниками "Черноморец" сейчас был бы совсем другой силой. А так он – что с арендованными динамовцами, что без них – в любом случае не конкурент ни "Шахтеру", ни самому "Динамо".

Поэтому для незаангажированного взгляда принципиальная разница между "Черноморцем" и "Мариуполем" – очевидна. Даже, если не углубляться в тему, чтобы увидеть, что в отличие от "мариупольского проекта" между "Динамо" и "Черноморцем" нет структурных связей: владельцы и источники финансирования клубов – абсолютно разные, менеджмент на всех уровнях – автономный, а сделка о массовой аренде игроков – первая в своем роде и не носит системный характер…