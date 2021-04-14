Странный поступок футболистки сборной Украины вызвал недоумение в сети. Видео

Защитница женской сборной Украины по футболу Натия Панцулая заработала странное удаление в ответном матче плей-офф отбора на Евро-2022 против Северной Ирландии, который закончился поражением нашей команды с результатом 0:2.

На 87-й минуте встречи при счете 0:1 украинка пыталась перехватить передачу соперниц на ход, находясь ближе всех к мячу. Вместо того, чтобы отдать передачу одной из соотечественниц или выбить "круглого" за пределы поля, она решила сбить с ног нападающую, за что незамедлительно получила красную карточку.

На шестой добавленной ко второму тайму минуте Северная Ирландия удвоила преимущество и сняла все вопросы о попадании на чемпионат Европы. Сборная Украины проиграла со счетом 1:4 по сумме двух встреч.

Странные действия Панцулаи вызвали настоящее недоумение среди подписчиков Twitter-канала Football Shithousery, который опубликовал момент с ее удалением. Некоторые пользователи соцсети выразили мнение, что наша соотечественница не собиралась играть в мяч и просто хотела сбить соперницу с ног.

"Я посмотрел это видео 10 раз, но все равно не понимаю, почему она не выбила мяч", "Она была ближе к мячу, чем нападающая. Она приняла очень странное решение", "Посмотрите на язык ее тела после нарушения. Она знала, что делает, и хотела так поступить".

В сети не поняли, что хотела сделать украинка Twitter Football Shithousery

Поступок Натии Панцулаи назвали странным Twitter Football Shithousery

Пользователь считает, что Натия Панцулая хотела сбить соперницу Twitter Football Shithousery

Натия Панцулая заработал странное удаление Twitter Football Shithousery

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли курьез с участием футболистов сборной России в матче отбора на ЧМ-2022.