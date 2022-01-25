Стало известно, почему Роналду хочет уйти из 'Манчестер Юнайтед'

Один из лучших футболистов современности в мире, португалец Криштиану Роналду, существенно потеряет в зарплате, если "Манчестер Юнайтед" займет место ниже четвертого в чемпионате Англии. 36-летний форвард в следующем сезоне 2022/23 будет получать на четверть меньше в случае непопадания его команды в Лигу чемпионов.

Об этом рассказали в подкасте авторитетного ресурса The Athletic. Лишь недавно МЮ удалось подняться на четвертую строчку, а до этого Криштиану с партнерами занимали седьмое место.

В последние недели в английской прессе циркулировали слухи о желании Роналду покинуть Манчестер, где его контракт действует до лета 2023 года. Отчасти их объясняли возможными проблемами с новым тренером, который придет летом 2022 года. Мол, если он не устроит португальца, то тот будет требовать разрыв контракта.

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Теперь же стала известна и финансовая составляющая соглашения Криштиану в Англии. Сейчас его заработок составляет около 26,5 фунтов стерлингов в год (480 тысяч – в неделю). Потеря нескольких миллионов из-за неудачных результатов команды его явно не устраивает.

Пока же в спину команде немецкого тренера Ральфа Рангника, временно возглавляющего МЮ, дышат "Вест Хэм", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон".

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер МЮ погасил бурное недовольство Роналду заменой.

В то же время нашелся футболист дороже Мбаппе, Месси и Роналду.