Стало известно, от чего зависит судьба Зидана в "Реале"

Мадридский "Реал" может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера команды в случае, если ему не удастся выиграть Лигу чемпионов.

По информации AS, после серии неутешительных результатов "сливочных" в текущем сезоне француз находиться на грани увольнения. Для того, чтобы продолжить работу со столичным клубом, Зидан должен победить в нынешнем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира.

В этом сезоне дела "Реала" обстоят не лучшим образом. В 20 поединках Ла Лиги команда набрала 40 очков и на данный момент занимает в турнирной таблице третье место. Отставание от лидера – мадридского "Атлетико", составляет уже десять пунктов, при этом "матрасники" сыграли на одну игру меньше.

Более того, уступив в последнем матче чемпионата Испании "Леванте" (1:2), "галактикос" пропустили вперед своего заклятого соперника, "Барселону", которая теперь опережает мадридцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

На групповой стадии Лиги чемпионов у "Реала" также возникли определенные проблемы. В частности, команда дважды уступила донецкому "Шахтеру" и смогла обеспечить себе выход в плей-офф только в последнем туре.

Напомним, что соперником "сливочных" в 1/8 финала турнира стала итальянская "Аталанта".

Как сообщал OBOZREVATEL, именно с "Аталантой" подписал контракт украинский полузащитник Виктор Коваленко.