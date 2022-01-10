Стаховский восхитился посвящением Малиновского после гола за 'Аталанту'

Прекрасный гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в ворота "Удинезе" в чемпионате Италии вызвал восхищение его поклонников. Одним из них оказался наш знаменитый теннисист Сергей Стаховский.

На своей странице в Instagram 28-летний футболист написал сообщение, в котором признался, что посвящает забитый мяч жене. "Три важных очка. Вперед, ребята. Всегда со мной Роксана", – гласит подпись под фото с двумя сердечками.

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Стаховский оперативно отреагировал на пост, написав "Бууум" и поставив значки бомбочек. Вскоре откликнулся и полузащитник "Специи" Виктор Коваленко. За два часа свои "лайки" поставили более 10 тысяч человек.

В сезоне 2021/2022 Малиновский забил пять мячей в 18 матчах, получив пять желтых карточек.

"Аталанта" занимает четвертое место в Серии А, отставая от "Наполи" на два очка, но сыграв на матч меньше.

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