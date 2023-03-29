Во вторник, 29 марта, в Европе состоялись заключительные 7 матчей 2-го тура квалификации на чемпионат континента по футболу-2024. Поединки прошли в группах А, D и I.

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Самым примечательным стал поединок в Батуми, где сборная Грузии принимала гостей из Норвегии. Проигрывая после первого тайме 0:1, хозяева смогли спасти ничью.

На 60-й минуте второго тайма болельщики, собравшиеся на "Батуми Арена" затянули прославленный украинский хит про президента России. Это настолько вдохновило футболистов, практически через секунду Жорж Микотадзе смог убежать один на один с голкипером и забить гол.

Также нельзя пройти без внимание сенсацию в Глазго, где сборная Шотландии отгрузила два безответных гола Испании.

Все результаты 29 марта

Грузия – Норвегия 1:1 (0:1, 1:0)

Шотландия – Испания 2:0 (1:0, 1:0)

Голы:1:0 – 7 Мактомини, 2:0 – 51 Мактомини.Шотландия – Ганн, Хики (Паттерсон, 82), Хэнли, Тирни (Купер, 76), Портеус, Робертсон, Макгрегор, Мактомини, Макгинн (Фергюсон, 83), Кристи (Маклин, 75), Дайкс (Шенкленд, 89).

Испания – Аррисабалага, Порро (Карвахаль, 46), Мартинес, Давид Гарсия, Гайя, Себальос (Гави, 79), Мерино (Аспас, 57), Родри, Пино, Ойарсабаль (Уильямс, 46), Хоселу (Иглесиас, 66).

Предупреждения:Робертсон (27), Дайкс (34), Карвахаль (68), Ганн (76), Аспас (83), Мактомини (90).

Турция – Хорватия 0:2 (0:2, 0:0)

Голы:0:1 – 20 Ковачич, 0:2 – 45 Ковачич.

Турция – Гюнок, Челик, Демирал, Сеюнджю, Кадиоглу, Чалханоглу (Юксек, 38), Озджан, Кекчю (Гюлер, 67), Ундер (Тосун, 81), Актюркоглу (Йылмаз, 67), Унал (Найир, 81).

Хорватия – Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Баришич, Модрич (Маер, 84), Ковачич, Брозович, Перишич (Иванушец, 90), Пашалич (Юранович, 65), Крамарич (Муса, 84).

Предупреждения:Ливакович (62), Гвардиол (69).

Уэльс – Латвия 1:0 (1:0, 0:0)

Швейцария – Израиль 3:0 (1:0, 2:0)

Румыния – Беларусь 2:1 (2:0, 0:1)

Косово – Андорра 1:1 (0:0, 1:1)

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