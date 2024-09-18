Сегодня в Италии донецкий "Шахтер" стартует в обновленной групповой стадии Лиги чемпионов, а 22 года назад начало выступлениям украинских команд в самом престижном клубном турнире Европы неожиданно положил не кто-нибудь из современных грандов, а "Таврия". Именно симферопольцы, которые из-за российской оккупации Крыма потеряли свой дом, стали первыми чемпионами нашей независимой страны и представителями в ЛЧ, которая как раз пришла на смену Кубку чемпионов.

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В том первом чемпионате Украины известному тренеру Анатолию Заяеву удалось собрать достаточно разношерстный, но самобытный и волевой коллектив, превратившийся в команду сенсацию. И 21 июня на львовском стадионе "Украина" состоялся золотой матч между киевским "Динамо" и "Таврией", неожиданно проигравший столичный клуб – 0:1. А судьбу титула на 75-й минуте решил единственный гол Сергея Шевченко.

"С одной стороны, это было действительно, чудо. С другой – "Таврия" воспользовалась всеми возможностями переходного периода: только начинали зарождаться центры влияния, неясно было, кому удастся захватить лидерство. И в этот момент Николаевич сумел создать боеспособный коллектив из игроков, что закончили и тех, кто еще поиграл в итоге на высоком уровне", – вспоминал позже для fcdynamo.com легенда "Динамо" и сборной Александр Головко, который тогда начинал в "Таврии".

Как потом признавался Головко, Анатолий Николаевич, наверное, не имел каких-либо фундаментальных знаний, но был таким человеком, который делал акцент на мотивацию.

"Свои знания он получил, как я думаю сейчас, не теоретические, а более практичные. Он умел управлять более опытными игроками с помощью денег, а нами, более молодыми, благодаря спортивному честолюбию. Когда ты молод – выходишь, думаешь, что это твой звездный" время, и просто делаешь свою работу на драйве. Это – круто. Так что главным его достижением было то, что мы все объединились вокруг общей цели и поверили в ее возможность", – считает защитник.

А уже через два месяца после "золотого" матча новоиспеченному чемпиону Украины пришлось стартовать в Лиге чемпионов, тоже писавшей новую историю. Но, конечно, крымчане начали свой путь с стычек с "Реалом" или "Ювентусом", а с предыдущего этапа, где первым соперником стал ирландский "Шелбурн".

В то время ирландские клубы тоже не хватали звезд с неба и финишировали преимущественно на ранних стадиях еврокубков. Но и сила украинских клубов после распада СССР для многих была загадкой. К тому же у нас еще не было никакого рейтинга, чтобы стартовать на более поздних стадиях. И если "Динамо" гремело на континенте несколько десятилетий, из 70-х в еврокубки стал выбираться "Шахтер", а затем и "Днепр", то симферопольцев за пределами СССР до 1992 года никто не знал.

Но при этом руководство "Шелбурна" было уверено, что украинский клуб не станет для них препятствием на пути к основному этапу Лиги чемпионов. Подтверждением этому стала программа перед матчем с крымчанами, где были расписаны все игры ирландцев, включая поединок со швейцарским "Сеном", с которым должен был играть победитель пары "Шелбурн" – "Таврия".

Первая игра между чемпионами Ирландии и Украины прошла 19 августа 1992 года в Дублине на "Толк Парк" в присутствии 3500 зрителей. А специалисты вспоминали, что к дебюту в Лиге чемпионов ребята Заяева готовились во время двухдневного сбора в испанском "Хихоне", где успели провести спарринги с "Витесом" и местным "Спортингом". Просто интересно, чтобы могли успеть наработать за это время сегодняшние гранды, проводящие на морских побережьях минимум по нескольку недель.

К тому же в крымском клубе или не смогли, или не успели или не захотели искать записи с игрой соперника, поэтому никакого наглядного материала для разбора Шелбурна и тактической подготовки Заяев и его тренерский штаб не имели.

Как бы то ни было, но "Таврия", еще пару лет назад игравшая в Первой лиге чемпионата СССР и не имеющая опыта в еврокубках, выстояла в первой встрече в Дублине. Хотя сам матч никак нельзя было назвать зрелищным – хозяева активнее стартовали, но когда стартовое давление закончилось ничем, отдали инициативу гостям и сделали ставку на весной передачи.

После перерыва должен был выводить "Таврию" вперед Полстянов, но он не покорился просто убойным моментом – вышел один на один с вратарем, но после удара метров с семи мяч скользнул рядом со штангой. Чуть позже в штрафную "Шелбурна" сбили Андреева, но арбитр не решился поставить пенальти. В итоге 0:0, и все должно было решиться 2 сентября 1992 года в Симферополе.

Вместе с футболистами "Шелбурна", все равно верившим в окончательную победу, из Ирландии в Симферополь прилетело 50 болельщиков. Всего же на стадионе "Локомотив" во время ответа присутствовало 10 500 зрителей. И долго ждать гола им не пришлось.

Течение дублинского матча дало понять мудрому Заяеву, что с этой командой не только можно, но и нужно играть. Поэтому с первых минут "Таврия" пошла в наступление и, как оказалось, стартовая 15-минутка оказалась решающей в этой дуэли. Крымчан забили уже на первой минуте, когда Шейхаметов вышел один на один с вратарем, сделал передачу на Вишняускаса, отправившего мяч в сетку. Но арбитр зафиксировал офсайд.

Однако вскоре тот же Шейхаметов подхватил мяч на своей половине и помчался в штрафную "Шелбурна", перед которой его сбили ирландцы. Судья назначил стандарт, который принялся исполнять лучший бомбардир команды Сергей Шевченко. После его удара на 8-й минуте снаряд задел ногу ирландца Койла и залетел в ворота. 1:0.

Футболисты "Таврии" продолжали атаковать на кураже и через 5 минут после празднования Шейхаметов все же прорвался в штрафную гостей, обманным движением убрал защитника и с острого угла отправил мяч в сетку ворот – 2:0.

До конца первой половины симферопольцы не использовали еще несколько потенциально голевых моментов, а вот ирландцы на 41-й минуте воспользовались ошибкой Колесова и Далли сократил отставание – 2:1. Пытаясь отойти, гости провисели на воротах соперников почти весь второй тайм, однако Олег Колесов не дал себя пробить.

Раздраженный тренер "Шелбурна" Пат Бьорн жаловался на негостеприимный прием в Крыму, мол, его команда была лишена таких базовых для хорошей подготовки вещей, как возможность полноценно потренироваться, нормальное питание и питьевая вода. Но дело было сделано и в 1/16 финала Лиги чемпионов пробилась "Таврия", где ее ждал гораздо более серьезный соперник - швейцарский "Сен".

Надо сказать, что там, где не хватало мастерства, команда Заяева принимала характер и самоотдачу, хотя коллектив собрался многонациональный – узбеки, литовцы, россияне. Но на тот момент они все преподавались, даже сражались за украинский клуб, который в сезоне 1992/1993 стал лицом новой страны. Но в случае со "Сеном" им это не помогло.

Чемпион Швейцарии тогда собрал достаточно мощный состав с шестью игроками сборной. Особо выделялась оборона, ведь футболистам "Таврии" предстояло пройти защитное звено Швейцарии на чемпионате мира-1994. Да и вратарь Штефан Леман был известным мастером. А вот за атаку отвечали бразильцы. И по сумме двух матчей неопытных крымчан раскатали со счетом 7:2.

Все было решено еще в первом поединке в Сене. Возможно, и было бы разгрома 1:4, как бы ни подвел свою команду Олег Колесов, после пропущенного гола нарушивший правила, и уже на 20-й минуте "Таврия" осталась в меньшинстве.

"Все решили судьбы секунды. Швейцарцы выполнили навес и мне нужно было играть грудью на перехвате. Я сыграл рукой… К тому времени украинские рефери давали за такое нарушение желтую карточку. А в еврокубках судили иначе – судья зажег красный свет. Это сломало нам игру" , – вспоминал свое исключение Колесов, который после оккупации Крыма предал Украину и работает тренером "Крымтеплицы" на захваченной РФ территории.

Россиянин Гуленков, заменивший Колеса, был не готов к такому давлению и еще трижды доставал орудие из сетки после голов бразильцев – дважды Тулио Маравилья и однажды брат того же Рональдиньо Роберто ди Ассис Морейра. Полного позора симферопольцы смогли избежать благодаря голу с пенальти Сергея Шевченко, который он реализовал уже в самом конце матча – 4:1.

Конечно, отыграться дома выглядело почти невозможно, особенно когда бразильские волшебники плетут в твоей штрафной свои узоры, а затем элегантно отправят мяч в сетку. В Симферополе "Таврия" пропустила еще трижды, но 10 тысяч крымчан на стадионе увидели и очередной гол с пенальти от Сергея Шевченко - 1:3.

"Швейцарцы выглядели сильнее нас, это правда. Плюс наш чемпионский пыл исчез, не было такого азарта. Мы вроде бы хотели, но нам ничего не удавалось, поэтому дважды без шансов проиграли", – рассказывал нападающий симферопольцев Юрий Гудыменко, даже проведший два матча. за сборную Украины, но в 1993 перешел в чемпионат России, а после окончания карьеры работал детским тренером в Волгограде.

"Нас хватило на "Шелбурн", а вот с "Сеном" – сразу же изъятие вратаря, быстро нам три набили, а вдесятером тяжело было играть. "Таврии" не хватало и опыта, и информации – тогда достать какие-то записи матчей соперников нереально было , зато порадовали зрителей, на свой симферопольский стадион привезли какие-нибудь еврокубки", – вспоминал Головко.

"Думаю, "Таврия", как чемпионский коллектив, закончила свое существование сразу же после завершения чемпионата. Во-первых, были определенные кадровые потери. Во-вторых, к нам уже не относились так, как раньше. В-третьих, была какая-то самоуспокоенность. у коллектива и тренерского штаба. Мы свой пик покорили, вершину прошли – нужно было идти дальше", – анализировал Александр.

Кстати, Александр Головко стал единственным, кто вырос в настоящую звезду из золотого состава "Таврии". Талантливый защитник стал одним из лидеров киевского "Динамо" и сборной Украины, вернулся в Лигу чемпионов уже с новым клубом и дошел до полуфинала. Пока тренирует ФК "Диназ" из Вышгорода, ранее возглавлял украинскую молодежку, работал телеэкспертом.

Но оставшийся в Украине Головко скорее исключение из того чемпионского состава симферопольцев. Многие остались в оккупированном Крыму и сотрудничают с новой "властью", некоторые избрали Россию или другие страны.

Сергей Шевченко, забивший в "Таврии" все самые главные голы, после 8 сезонов за симферопольцев еще на полгода перебрался в харьковский "Металлист", где в 1993-м завершил активные выступления. Затем вернулся в Крым, поддержал оккупацию полуострова и работал в разных местных клубах тренером и спортивным директором.

Ключевой защитник команды Игорь Волков встретил российскую оккупацию в Крыму и остался на полуострове. Таким же путь выбрал и рекордсмен "Таврии" по количеству матчей (263) Андрей Опарин, который в 2014 году быстренько принял гражданство РФ и возглавил детско-юношескую школу "новой" "Таврии".

В конце концов вернулся в РФ уроженец Москвы Владислав Новиков, попавший в команду Заяева транзитом через ташкентский "Пахтакор". В 1997 даже подписал контракт с донецким "Шахтером", но не закрепился и отправился в Москву. Николай Турчиненко присоединился к симферопольцам в 1988 году на позиции защитника, отбегал 6 сезонов, а затем вернулся в Узбекистан, где до своей смерти в 2020 году работал детским тренером.

Литовский легионер Видмантас Вишняускас переехал в Крым еще в советское время. После победы с Таврией в чемпионате Украины вызывался в сборную Литвы. После вылета из ЛЧ в сезоне-1992/93 отправился в Германию, где выступал за ряд местных клубов, включая берлинский "Унион". После завершения карьеры остался в Германии и приступил к тренерской деятельности.

А вот уроженец Узбекистана и потомок крымских татар Толят Шейхаметов после выступлений в Израиле вернулся в Украину, играл в Кременчуге, Николаеве и Никополе. Впоследствии начал тренерскую деятельность, много лет работал ассистентом партнера Александра Головко в юношеской и молодежной сборной Украины.

До самой смерти оставался на родной земле и Заяев, проделавший уникальный путь от работы на мясокомбинате до тренера команды-чемпиона. Последним клубом легендарного наставника стал запорожский "Металлург". А в 2012-м в 81-летнем возрасте Анатолий Николаевич погиб в ДТП недалеко от Мелитополя.

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