'Спорт – это политика': чемпион мира по футболу высказался о ситуации в мире

Знаменитый в недалеком прошлом футболист, чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Филипп Лам решил высказаться на тему спорта и политики. Ныне 38-летний уроженец Мюнхена считает, что эти два понятия связаны.

Свое мнение бывший звездный защитник "Баварии" высказал немецкому изданию Zeit Online, а в Украине колонку опубликовал сайт "Трибуна".

"Спорт – это политика. Никаких сомнений. Особенно сейчас, когда зимнюю Олимпиаду примет Пекин, а чемпионат мира по футболу – Катар... Расследования показали, что 15 тысяч мигрантов умерли в Катаре с момента получения права на мундиаль.

В 1978 году ЧМ в Аргентине проводил военный режим, а у многих игроков не было ответа на вопрос о правах человека. Сегодня уже не посмотришь на мир так наивно. У футболистов больше времени и профессионализма, чтобы реагировать на подобные вещи", – считает Лам.

Видео дня

"Отдельные личности не бессильны, люди могут делать разницу: маленькую – в начале, большую – в конце. Грете Тунберг было 15 лет, когда она одна на улицах Стокгольма привлекала внимание к изменениям климата. Многие к ней присоединились.

Футбольный ЧЕ-2024 в Германии посчитают успешным, только если примут во внимание экологические вопросы. Я счастлив, что родился в демократической стране, хотя недавно ситуация была совсем другой. Много стран Европы прошли через подобные изменения.

Евро-1964 сборная Испании выиграла дома на глазах у фашистского генерала Франко. Он оставался при власти, когда Испания получила чемпионат мира-1982 года, но во время его проведения Испания уже была демократической", – провел параллели Филипп.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды футбола отреагировали на вручение "Золотого мяча".

Мы писали, почему судья не дал пенальти в матче "Динамо" – "Бавария".