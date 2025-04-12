Сплошные руины. Как сейчас выглядит стадион 'Шахтера' в Донецке: появились свежие фото

В соцсетях появились новые фотографии стадиона "Шахтёр" в оккупированном Донецке. Когда-то это была главная арена города, с которой начиналась история одноименного футбольного клуба, а сегодня – руины, заросшие деревьями и заваленные строительным мусором.

Видео дня

На снимках видно, что территория стадиона полностью заброшена.

Трибуны разрушены и покрыты кустарником, металлические конструкции – проржавели, а центр поля напоминает не футбольное поле, а стихийную свалку с кучами земли, бетона и мусора.

На старом табло зияют дыры, а сама конструкция грозит обрушением.

В комментариях под снимками болельщики с трудом сдержали эмоции.

"Боже прав,скоты! Все чего затрагивает русский мир превращается в руины! А каким он был шикарным", – пишут юзеры.

Стадион был открыт в 1936 году — в том же году был основан и клуб. Именно на этой арене "Шахтёр" выиграл первый чемпионат независимой Украины и дебютировал в квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" провели на этой арене против эстонской "Левадии". Встреча завершилась победой украинцев со счетом 4:1.

До 2004 года стадион оставался домашней ареной команды, пока клуб не переехал на более современный "Донбасс Арену".

Теперь же это место стало символом запустения и разрушения — прямым отражением того, что происходит с Донецком под российской оккупацией.

Ранее в сети показали, какой вид сейчас имеет вид легендарный стадион "Донбасс Арена" – бывшая домашняя арена донецкого "Шахтера". На видео видны фасад стадиона, музей и фан-шоп у входа, которые находятся в заброшенном состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!