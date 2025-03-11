Спасение 'Бенфики' и еще одна драма в Мадриде? Чего ждать от вторых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов открывает для нас вторые матчи 1/8. Это еще одно мадридское дерби, последний шанс для Бенфики, возможность для Зинченко. Сразу 6 матчей, где ничего не решено наверняка, поэтому будет что посмотреть. OBOZ.UA рассказывает, чего ждать во вторых матчах плей-офф ЛЧ.

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"Барселона" - "Бенфика" ( первый матч 1:0 )

"Бенфика", "Бенфика"... Как можно было так упустить роскошный шанс количественного преимущества на протяжении почти всего матча. Флик прекрасно подстроился под удаление, его "Барселона" не почувствовала десять игроков на поле и уверенно шла к нужному результату. Хотя португальцам откровенно не везло: при всем количестве созданных моментов, мяч упорно не шел в ворота. Да, Щенсны совершил несколько головокружительных сейвов (как и Трубин), но проигрыш – результат действий именно хозяев той игры. Сегодня встреча на "Бернабеу". Статистика не на стороне лиссабонцев – 24 матча против команд из Испании и только 3 победы! При таком выступлении, как неделю назад, каталонцы могут оформить красивый выход в четвертьфинал ЛЧ на домашней арене.

"Байер" - "Бавария" (первый матч 0:3)

На своем поле "Баварии" удалось кардинально перевернуть впечатление от матча Бундеслиги. Если тогда мюнхенцы едва защищались, то неделю назад им удалось на красивой ноте прервать 6-матчевую серию без побед против "Байера". Ставка на потенциал Кейна продолжает вывозить Компани и его подопечных, сзади все тоже было замечательно: во втором тайме соперник не создал ничего. Шок для команды Алонсо велик, им нужно забивать 4 раза и удержать ворота нетронутыми. Недоступный Мукиэле – дисквалифицирован столь важного для фармацевтов защитника. Еще из больших потерь для хозяев – Андрех, Гофманн, Терье. У гостей – только Нойер. Та пара, где поведение Баварии будет определяться одним голом в любые ворота: тотальная оборона или совершенное доминирование. Их выход в 1/4 – вопрос 90 минут.

"Лилль" - "Боруссия Д" (первый матч 1:1)

Единственная игра первых матчей плей-офф, завершившаяся ничейным счетом. По одному удару в творение – по одному голу. Завтра такое развитие событий недопустимо для обеих команд. "Боруссия" упустила много возможностей сделать счет комфортным, "Лилль" нашел только один момент. Гаральдссон – воплощение всех попыток гостей: всеми силами бежать за мячом и запихнуть его в сетку даже падая. Французам теперь следует вспомнить лучшие выступления времен Этапа лиги, когда они обыгрывали "Реал" и издевались над "Фейенордом". А вот дортмундцы в прошлых успехах времен группы будут искать вдохновение. Для обоих это последний шанс на трофей в сезоне. Или хотя бы приличное выступление в международных соревнованиях.

"Атлетико" – "Реал" (первый матч 1:2)

Вторая серия фантастического матча. Это единственная пара, где действительно было за чем понаблюдать от обеих команд, поэтому такое же шоу ожидают и на "Метрополитано". Особенно богаты комментариями по поводу мадридского дерби тренеры: Анчелотти сказал, что в таких противостояниях ничего не решается раньше финального свистка; Симеоне надеется не только на футболистов, но и на фанатов с домашней арены. Свое слово скажет и статистика: "Атлетико" в домашних играх ЛЧ не проиграет "Реалу". Сливочные готовятся отправиться в пятый подряд четвертьфинал, хотя впереди еще 90 минут. Короли более зависимы от травм и все еще должны быть уверены в защите. Зато матрасы хотят давить именно из-за этого компонента. В ответной игре нет места Лунину, но пересмотреть этот матч обязательно надо.

"Астон Вилла" - "Брюгге" (первый матч 3:1)

Похоже, что счастливая сказка Брюгге в еврокубках завершена. "Астон Вилла" победила бельгийскую команду на международной арене впервые за 50 лет и сделала это красиво. Команда не была лидером на чужом поле, но удачно использовала все имеющиеся моменты. Как результат – комфортное преимущество перед завтрашней домашней игрой в Бирмингеме. У бельгийцев не скрывали отчаяния от первого матча, особенно посыпал голову пеплом Ванакен – он не реализовал несколько золотых моментов. Один забитый мяч оставляет напряжение, особенно учитывая, что у англичан недоступны Мартинес, Мален, Асенсио и Гарсия. Ожидаем боевой матч, где каждый следующий гол будет только разгонять интригу.

"Арсенал" - "ПСВ" (первый матч 7:1)

Здесь всё настолько очевидно, что даже нечего анонсировать. Для лондонских фанатов матч скучноват, ведь Артета даст отдых основе. Тем более после изнурительного матча против "МЮ", где канониры фактически уничтожили шансы побороться за чемпионство в АПЛ. А вот для украинских болельщиков это возможность увидеть Зинченко на поле с первых минут, тем более на предыдущие еврокубки он выходил. Не исключено, что "ПСВ" выиграет этот матч, однако дальше пройдут англичане.

"Интер" - "Фейенорд" (первый матч 2:0)

Пара, у которой по счету нет абсолютного преимущества на стороне победителя первого матча, впрочем, это пример методического движения к нужному результату. По голу на тайм, двойное преимущество по ключевым показателям и сохранившееся лидерство в Серии А. "Фейенорду" согласовали перенос игры в Эредивизи, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу ЛЧ. Но задача очень сложная: "Интер" имеет 8 сухих матчей и только 1 пропущенный гол, это лучший результат среди всех команд ЛЧ. Игра в Милане пройдет сегодня вечером, после "Бенфики". Поэтому посмотреть этот матч стоит хотя бы для проверки тренерского гения ван Перси.

"Ливерпуль" – "ПСЖ" (первый матч 1:0)

В Париже состоялся матч-катастрофа для обеих команд. "ПСЖ" несколько раз переехал мерсисайдцев перед своими болельщиками, доминировал по всем существующим показателям статистики, но не смог забить, несмотря на 28 ударов по воротам! "Ливерпуль" владел мячом лишь 35(!) процентов времени, сумел только на один удар в творение (результативный) и обязан героизму Алиссона, что счет на табло не 1:10. Прогнозировать, что произойдет сегодня невозможно: обе команды отчаянно нуждаются в победе на евроарене. Нулей не будет, парижанам нужно забивать. В последний раз они играли 0:0 в еврокубках 93 матча назад, а когда давит такой близкий четвертьфинал - следует ожидать ливня голов. Хотя при таком впечатлении от первой встречи плей-офф, сухой матч очень нужен именно ливерпульцам.