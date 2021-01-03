СМИ сообщили новые подробности о возможном трансфере израильского игрока в "Динамо"

Михаил Морозов Футбол 18:15, 3.01.2021

Президент "Маккаби Петах-Тиквы" Ави Лузон уверен в том, что у команды не возникнет проблем с продажей футболиста Лиэля Абады, поэтому не зациклен на том, чтобы договориться именно с киевским "Динамо".

Как сообщает издание One.co.il, по этой причине владелец клуба не будет форсировать события с трансфером своего игрока и идти на компромисс в ходе переговоров. В "Маккаби" ждут, когда представители украинской команды выйдут на работу после новогодних праздников.

Если киевляне согласятся изменить дисциплинарные пункты в контракте Абады, которые не устроили Лузона, то президент будет готов продолжить обсуждение трансфера футболиста. Сейчас руководство "Маккаби" оценивает вероятность перехода полузащитника в "Динамо" менее чем в 50%.

В клубе уверены, что продадут Абаду одной из заинтересованных команд в ближайшие несколько недель. Если этого не случится, руководство готово подождать до летнего межсезонья.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Милану" предложили купить лидера киевского "Динамо" за 35 миллионов евро.

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