СМИ раскрыли зарплату Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед"

36-летний нападающий Криштиану Роналду в течение нескольких месяцев вел тайные переговоры о переходе в "Манчестер Юнайтед" вопреки слухам, что он подпишет контракт с "Манчестер Сити". По данным The Sun португалец подписал с "красными дьяволами" двухлетний контракт, по которому заработает 660 000 долларов в неделю или 34,4 млн долларов в год.

Также ожидается, что Роналду заработает более 1 миллиона долларов за счет продаж красных футболок со своим номером, если снова будет носить знаменитую семерку.

"Криштиану хотел заключить выгодную сделку, потому что он по-прежнему один из лучших футболистов в мире. Но в глубине души он только вернуться только в "Манчестер Юнайтед". Он сказал клубу, что хочет вернуться домой, и теперь он дома", - цитирует The Sun источника, знакомого с ситуацией.

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Пока Криштиану находится в Португалии, и, как ожидается, в эти выходные он прилетит в Манчестер с 27- летней аргентинской моделью Джорджиной Родригес и своими четырьмя детьми, чтобы найти особняк недалеко от города.

После объявления о трансфере стоимость акций "Манчестер Юнайтед" подскочила на восемь процентов, увеличив их стоимость примерно на 249 миллионов долларов.

Сайт клуба рухнул, поскольку миллионы фанатов пытались узнать подробности возвращения.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сборной Португалии вернулся в английский "Манчестер Юнайтед", где выступал с 2003 по 2009 год. Нападающий перебрался на "Олд Траффорд" из "Ювентуса".

Криштиану в "Ювентусе" с 2018 года забил 101 гол в 138 поединках, дважды выиграв Серию А.