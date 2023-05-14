"Сложные испытания для России". Руководство РФ высмеяли за пафосную речь про величие страны

Министр спорта РФ Олег Матыцин стал посмешищем среди российских болельщиков после своего выступления на чествовании ветеранов спорта, посвященном 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Чиновник пафосно заявил, что страна находится "на рубеже сложных испытаний", но будет и впредь "побеждать на всех аренах".

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"Уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление. Мы – великая страна с великими победами. Наша сила в единстве, в поддержке друг друга. Спорт этим и отличается, что мы не ждем команд или призывов, спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента. Мы не можем предать совесть нашей великой страны", – отметил Матыцин.

Поклонники спорта из РФ не смогли сдержать эмоций от таких слов своего министра.

"И кто же эти "сложные испытания" устроил? Неужели те же самые люди, которые предлагают их пройти, и объединится? Объединяторы, вы когда с народом последний раз в транспорте то ехали?", - возмущаются пользователи.

Юзеры с иронией ждут окончания "испытаний", чтобы увидеть главного виновника всего этого на скамье подсудимых в Гаагском трибунале.

"Да-да, все так. С честью пройти испытания и встретить их окончание в Гааге", "Так, все эти испытания устроил твой хозяин", - шутят россияне.

Кроме того болельщики стебутся над тем, как пропагандисты нарушают свои же лозунги про "спорт вне политики".

Любители спорта из России, интересуются, куда делись разговоры о пользе санкций?

В сети не могут понять, про какие "великие победы" говорит министр.

"Какие это великие победы у РФ? В чем? Образование, медицина, наука, экономика, с/х, дипломатия, военное дело?", - не понимают в интернете.

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