'Следует напомнить': 'Заря' отказала израильтянам в переносе матча Лиги конференций

Луганская "Заря" ответила отказом на просьбу тель-авивского "Маккаби" перенести матч третьего тура Лиги конференций из-за войны Израиля против палестинской группировки ХАМАС. В украинском клубе поддержали коллег, но напомнили о том, что наша страна продолжает противостоять российской агрессии.

Об этом говорится на официальном сайте бронзовых призеров чемпионата. В "Заре" предложили "Маккаби" обменяться домашними матчами, чтобы израильтяне смогли принять украинцев на две недели позже, либо же организовать поединок на любом нейтральном поле.

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"Следует напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось покидать собственные дома, начинать жизнь снова и бороться дальше. За этот период времени луганская "Заря" ни разу не попросила о переносе как минимум еврокубковых матчей и играет в футбол несмотря на все. "Заря" предложила обменяться домашними матчами с "Маккаби" или помочь сопернику организовать их домашний матч на "Люблин Арене". "Заря" вообще не прочь сыграть домашний матч соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но "Маккаби" хочет перенести поединок, который запланирован 26 октября на ноябрь месяц", – подчеркнули в луганском клубе.

Отметим, что после двух туров "Заря" имеет четыре очка в активе и делит первое место в группе В Лиги конференций с бельгийским "Гентом".

Как сообщал OBOZ.UA, боснийский футбольный клуб "Зриньски" установил исторический рекорд в матче Лиги конференций с нидерландским АЗ, выиграв матч, уступая в счете 0:3.

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