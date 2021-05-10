Скандал с матчем 'Шахтера' в УПЛ: обзор спортивных СМИ

Ввиду того, что чемпионская интрига умерла задолго до минувшей недели, в центре внимания украинских футбольных СМИ были битвы за остальные медали и выживание в УПЛ. При этом заключительные туры национального первенства не обошлись без громкого скандала, который дал журналистам очередной повод поговорить о затяжном и губительном для всего украинского футбола управленческом кризис.

ЕВРОКУБКОВАЯ ПЯТЕРКА УКРАИНЫ

В воскресенье завершился чемпионат Украины, два заключительных тура которого прошли в рамках одной недели в связи с просьбой Андрея Шевченко. Главный тренер сборной Украины пожелал пораньше получить в свое распоряжение игроков национальной команды с целью более эффективной подготовки к ЕВРО-2020.

Из оставшихся турнирных вопросов главные решились в среду и четверг: "Шахтер" забронировал себе серебро благодаря победе над "Минаем", который в свою очередь досрочно оформил вылет в первую лигу, а "Заря", выиграв у "Днепр-1", гарантировала себе бронзу.

Перед этим, впрочем, внимание отечественных СМИ было направлено на Мариуполь, куда с визитом на формально домашний матч пожаловало киевское "Динамо". Еще недавно этот поединок проходил бы под вывеской принципиального, но в этот раз особого накала не ощущалось.

Причина – очевидна: досрочно завоевавшим золото киевлянам было сложно найти достаточную мотивацию с учетом решенных задач в УПЛ и плотного графика перед финалом Кубка Украины.

В итоге "Динамо" удовлетворилось спокойной нулевой ничьей, даже играя почти целый тайм в меньшинстве после удаления Карлоса Де Пены. При этом было видно, что команда Мирчи Луческу при необходимости может прибавить и додавить соперников.

"Даже в меньшинстве Киев продолжал больше контролировать мяч, играя первым номером... Киевляне до самого конца матча уверенно доминировали, но предпочитали не рисковать", – отметил в своем отчете журналист Влад Белый (Footclub.com.ua, 05.05.21).

Судя по всему, держа в уме предстоящий финал Кубка Украины против "Зари", который состоится 13 мая в Тернополе, на фоне уплотнившегося графика матчей "Динамо" во главу угла поставило задачу должным образом поддерживать игровой тонус на фоне рациональной экономии сил.

Еще одну подспудную цель еще до этого матча озвучил Мирча Луческу: "Я думаю о будущем, в том числе, и о матчах национальной сборной Украины. Необходимо быть очень внимательными в плане подготовки к нашим играм и сделать все возможное, чтобы все игроки подошли к сбору национальных команд в своем лучшем состоянии" (Sportarena.com, 02.05.21).

Думается, Андрей Шевченко, включивший сразу 15 динамовцев в свой расширенный список для подготовки к ЕВРО-2020, прочитав эти слова, мысленно поаплодировал опытному коллеге.

В то же время спустя несколько дней – в воскресном матче против "Колоса" – Киев показал, что при желании способен прибавить и показать тот уровень игры, который сделал его чемпионом.

На поединок с клубом из Коваливки "Динамо" вышло с куда большим желанием – то ли помня обидную осечку в первом круге (2:2), то ли работая с прицелом на кубковый финал. Как бы то ни было, команда Мирчи Луческу обыграла соперника, как говорится, на классе, забив три безответных мяча клубу, который в следующем сезоне снова будет представлять Украину в еврокубках.

Между тем, соперник киевлян по финалу Кубка Украины "Заря" в своем матче в среду одолела "Днепр-1" и за тур до конца гарантировала себе бронзу.

Таким образом, второй год подряд луганский клуб финиширует на третьем месте УПЛ, что большинство украинских СМИ расценивает как однозначный успех. Особенно если учитывать, с какими трудностями – в первую очередь кадровыми – столкнулся тренер команды Виктор Скрипник по ходу сезона. Ведь в начале чемпионата ему снова пришлось буквально на ходу создавать чуть ли не новую команду (или, по крайней мере, серьезно обновленную).

"Начали чемпионат с двух поражений, но за тур до конца сейчас решили свою задачу. Мне кажется, два сезона подряд очень стабильно играет "Заря". Где-то подходим к лидерам, но потом оступаемся. Держим свою планку и заслуженно финишируем в топ-3", – прокомментировал бронзовый успех "Зари" Виктор Скрипник (Footboom.com, 06.05.21).

Правда, нашлись и те, кто ожидал большего от "Зари". К примеру, бывший арбитр и нынешний эксперт Сергей Шебек считает, что в этом сезоне луганчане регрессировали и добились успеха только из-за игровых проблем конкурентов.

"Команда не показує той швидкий і темпової футбол, який ми бачили в минулому чемпіонаті і в першому колі. Перемоги їй даються дуже важко і натужно. Завоювали "бронзу" завдяки тому, що інші конкуренти грали нестабільно, і рівень їхньої гри значно знизився", – написал он (Ua-football.com, 06.05.21).

Впрочем, подобное мнение – исключение для украинского экспертного сообщества, которое обычно отдает должное "Заре" и ее главному тренеру за яркую и смелую манеру игры, высокую тактическую готовность команды и умение держать удар в сложных ситуациях.

Недаром "Заря" почти до самого конца боролась с "Шахтером" за серебро этого чемпионата, потеряв шансы на второе место только после победы горняков над "Минаем" со счетом 4:0 в одном из самых скандальных матчей сезона.

Таким образом, в середине недели окончательно утвердился не только состав медалистов чемпионата Украины, но и те клубы, которые гарантированно будут играть в основной сетке еврокубков в сезоне-2021/2022.

"Динамо" вместе с золотом получило и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Шахтер" начнет следующую европейскую кампанию с третьего отборочного раунда Лиги чемпионов – для выхода в основную сетку ему нужно будет пройти двух соперников, а в случае неудачи на любом из этих этапов горняки сразу переберутся в группу Лиги Европы.

В раунд плей-офф квалификации Лиги Европы в любом случае попадет "Заря" – либо в статусе обладателя Кубка Украины, либо как бронзовый призер УПЛ. В случае неудачи в отборе луганский клуб перейдет в группу Лиги конференций. Таким образом, как и раньше, Украина гарантированно будет иметь осенью в группах еврокубков как минимум три клуба.

Поскольку 13 мая Кубок Украины выиграет клуб, пребывающий в топ-тройке УПЛ, то "вакантное" место в Лиге конференций получает пятое место УПЛ.

Еще в четверг стало известно, что "Колос", победивший на выезде "Александрию" ниже этого самого пятого места не опустится. Вопрос был лишь в том, с какого раунда Лиги конференций стартует клуб из Коваливки.

В итоге, несмотря на то, что в воскресенье команда Руслана Костышина разгромно проиграла "Динамо", она осталась на четвертом месте ввиду поражения "Десны" в Мариуполе. Последним же еврокубковым делегатом Украины стала "Ворскла", победившая на выезде "Минай".

Это значит, что в следующем сезоне "Колос" стартует в Лиге конференций с третьего раунда квалификации, а "Ворскла" одним этапом ранее. Всего в третьем по рангу еврокубке предусмотрено четыре отборочных стадии.

"МИНАЙ" КАК КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДОМА ФУТБОЛА

Между тем, даже столь важный аспект, как распределение мест в еврокубках, остался в тени оглушающего скандала, связанного со встречей "Шахтера" и "Миная".

Проблемы с этим матчем начались задолго до четверга. Формально для "Миная" это был домашний поединок, но неожиданно его перенесли из Ужгорода на НСК "Олимпийски". Якобы проведению встречи на стадионе "Авангард" помешали технические причины (неисправное освещение).

В соответствии с регламентом все матчи претендентов на понижение в классе в последних двух турах должны быть сыграны в одно время. Таким образом, матчи в Кропивницком ("Ингулец" – "Львов"), Львове ("Рух" – "Олимпик") и Киеве ("Минай" – "Шахтер") должны были начаться в 19:00.

Тем не менее за пару часов до матча на "Олимпийском" появилась информация о том, что "Минай" не выйдет на поле. Как сообщил сайт UA-Football, причиной стали подозрительно подскочившие котировки ставок на поединок у букмекеров.

В итоге закарпатская команда прибыла на стадион лишь за 20 минут до стартового свистка и... закрылась в раздевалке в полном составе. По информации СМИ, футболисты просто отказывались выходить на поле, боясь принимать участие в матче с такой подоплекой.

В результате "Минай", даже не проводя разминку, через 35 минут после запланированного начала матча вышел на игру, в которой уступил со счетом 0:4...

Естественно, подобный скандал вызвал настоящий шквал острых материалов в медиа. Если говорить об эмоциональных оценках СМИ, то в целом журналисты особо слов не подбирали – прошлись по "Минаю" словно катком.

"Один из героев произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце" произнес фразу: "Это какой-то позор". Кажется, что данная цитата, успевшая стать крылатой, идеально подошла ко всему тому, что происходило до матча", – написал Георгий Грошев (Ua-football.com, 06.05.21).

Общую тональность высказываний СМИ хорошо передают отдельные пассажи из репортажа сайта Sport.ua об этом матче: "Цирк уедет в Первую лигу [...] Это не бред сумасшедшего! Это то, что происходило в четверг на НСК "Олимпийский"! [...] Хотелось бы спросить у нейтральных болельщиков: вы хотели бы видеть такую команду в Премьер-лиге. Ведь сегодня украинский чемпионат, без преувеличения, опозорился на всю Европу" (Sport.ua, 06.05.21).

Хватало в СМИ и кулуарной информации о закулисных процессах, которые, собственно, и привели к данному инциденту. Так, главный редактор программы "Профутбол Digital" Владимир Зверов сообщил следующее:

"Дошло до того, что после обеда куча контор поснимали матч с линии. Букмекеры – не идиоты. Насколько мне известно, на прошлой неделе были сборы, где игрокам огласили, что если клуб вылетает, никакой первой лиги не будет, клуба просто не будет. Шиндер сразу уехал. Начались травмы у Нуриева, Кожанова, Милевского сегодня не было в заявке, уже все все понимают" (Ua.tribuna.com, 06.05.21).

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков опубликовал свою версию событий в личном телеграм-канале:

"Должны были проиграть три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коффы... Но дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства игроков – как минимум. Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру – единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения Миная). А вот выйти – опасно, потому что Шахтер кинет разобранному сопернику пятерик (и сделает это цинично, охотно, пренепременно!), ставки зайдут, и тогда начнется мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом – полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат). Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания со стороны ФФУ и ее дорогостоящего комитета..." (Dynamomania.com, 06.05.21).

На этом фоне просто смехотворно выглядело официальное заявление Комитета по этике и честной игре ФФУ/УАФ, обнародованное уже после всех событий.

"Комітет повідомляє, що володів інформацією про цю ситуацію ще до її публічного оголошення. З метою мінімізації виплат за цими ставками та прийому букмекерами нових ставок під час матчу комітет звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на матч під час його перебігу. Комітет додатково інформує, що протягом сезону-2020/2021 у рамках співпраці з партнером УАФ зі збирання бетінгових даних, компанією FeedConstruct, уже три команди за поданням комітету були заблоковані букмекерами для прийому ставок на матчі за їхньої участі в режимі "лайв". Це унікальна світова практика, яка дозволяє припиняти розміщення підозрілих ставок під час матчу. Що стосується ФК "Минай" (Ужгород), то комітет звернеться із проханням до букмекерів мінімізувати приймання ставок на його наступний матч до початку гри. Комітетом здійснюється перевірка й інших матчів цього клубу, у тому числі команди U-21, результати якої будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя та Національної поліції України найближчим часом", – говорится в заявлении (Uaf.ua, 07.05.21).

Получается, комитет под руководством Франческо Баранки заранее знал о возможном "договорняке", но ограничился лишь каким-то непонятным "обращением к букмекерам". При этом ФФУ/УАФ, якобы владея всей нужной информацией "про цю ситуацію ще до її публічного оголошення", ничего не предприняла, чтобы упредить скандал, не допустить фактического срыва матча и избежать нарушения регламента (ведь три игры должны были начаться одновременно).

Также футбольная общественность из этого заявления чуть ли не случайно узнает, что, оказывается, уже три команды с подачи комитета Баранки "заблокированы букмекерами", но при этом в Доме футбола не посчитали нужным сообщить о такой "мелочи" публично. В общем, после этого заявления вопросов к КЭЧИ и ФФУ/УАФ только прибавилось. И судя по прошлой практике и коммуникации этих структур, внятных ответов футбольная публика может так и не дождаться.

Вместе с тем, эта скандальная ситуация послужила для украинских СМИ очередным поводом поднять вопрос о катастрофическом состоянии всей системы управления футболом на национальном уровне. И главная проблема, по мнению большинства журналистов и экспертов, кроется в некомпетентном руководстве Дома футбола.

"В кулуарах со всех сторон говорят, что футболисты – лишь пострадавшие во вчерашнем эпизоде, руководство клуба хотело навязать им повестку, а те не прогнулись. Им стоит респектовать, а не убивать в комментариях. А вот кто точно не заслуживает уважения в таких историях, так это УАФ. Именно эта организация ответственна за то, что в нашем футболе происходит подобное", – подчеркивает обозреватель Олег Барков (Ua.tribuna.com, 07.05.21).

В резонансном материале на сайте "Трибуна" автор справедливо указывает, что в своей работе в отношении клубов и их допуска к соревнованиям ФФУ/УАФ руководствуется непонятными стандартами и критериями, фактически самостоятельно провоцируя подобные инциденты.

"УАФ допускает в УПЛ такие клубы, у которых проблемы даже с освещением на стадионе. О подогреве даже не говорим. УАФ допускает клубы, чьи президенты погрязли в схемах, после которых они попадают в санкционный список РНБО. УАФ допускает клубы, которые бомжуют по стадионам всей страны. И летом таких клубов станет даже больше", – отмечает Барков (Ua.tribuna.com, 07.05.21).

Обозреватель приходит к очевидному выводу: "Ответственность за такие клубы, как "Минай", лежит на УАФ, но в украинском футболе становится все меньше европейского. Украинская ассоциация футбола давно превратилась в закрытый клуб – с лояльными функционерами, лояльными медиа, лояльными журналистами" (Ua.tribuna.com, 07.05.21).

"Президент УАФ – человек, который живет в своем собственном мире, где нет острых вопросов, где никто не спросит, почему так происходит, где никто не мыслит критически. Эта УАФ должна не прикрываться сборной, а отвечать за все свои факапы последних лет", – резюмирует Барков (Ua.tribuna.com, 07.05.21).

Действительно, СМИ уже неоднократно поднимали вопрос о двойных стандартах ФФУ/УАФ в отношении процедуры лицензирования клубов. Когда, например, несколько лет назад в угоду одному из клубов, нужно было не допустить в УПЛ черниговскую "Десну", то ручной комитет по аттестации быстро состряпал соответствующее решение.

В итоге одна из самых интересных и самобытных украинских команд – в данный момент один из лидеров украинского футбола – была вынуждена еще год провести во втором дивизионе, хотя и заслужила свое место в элите по спортивному принципу.

Есть и более свежие примеры. Тот же донецкий "Олимпик", попавший в опалу ФФУ/УАФ, быстро и показательно был наказан Домом футбола. Причем ведомство цинично ударило по самому больному месту клуба, лишившегося своего дома из-за войны на Донбассе, запретив дончанам играть на стадионе имени Валерия Лобановского.

Просьбы "Олимпика" об аренде арены имени Банникова, которой управляет непосредственно ФФУ/УАФ, естественно, в Доме футбола попросту проигнорировали...

Более того, в ФФУ/УАФ еще и воспользовались удобным случаем, чтобы досадить ненавистному киевскому "Динамо", попыталось запретить и ему проводить матчи на собственном стадионе имени Валерия Лобановского.

Вопрос вроде бы до сих пор изучается соответствующим комитетом ФФУ/УАФ, но, видимо, даже у этого органа-флюгера не хватает аргументов, чтобы обосновать, почему киевский клуб не может использовать один из лучших стадионов страны, где он проводил матчи группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионата и Кубка Украины. Не говоря уже о том, что на этой арене в свое время успешно прошел финал женской Лиги чемпионов.

В то же время у ФФУ/УАФ нет вопросов к тому же "Минаю", у которого даже нормального освещения на стадионе нет.

На самом деле можно вспомнить еще немало примеров двойных стандартов ФФУ/УАФ, когда соответствующие службы Дома футбола либо откровенно нарушали собственные правила и регламентные нормы в угоду своему начальству, либо действовали по известному принципу: друзьям – все, врагам – закон.

"ПАВЕЛКИН ЦИРК" ВОКРУГ ФИНАЛА КУБКА

Тем временем, на минувшей неделе ФФУ/УАФ досталось не только от СМИ, но и от болельщиков – в этот раз от фанатов луганской "Зари", шокированных уровнем организации финального матча Кубка Украины.

В этой связи ультрас луганского клуба опубликовали официальное обращение к ФФУ/УАФ под красноречивым названием: "Павелкин цирк – умеет творить чудеса".

"По состоянию на 6 число до сих пор нет официальной информации от УАФ, которые занимаются организацией матча (продажа билетов и т.д.), ни о квоте, ни о том, как будут реализованы билеты. Матч состоится 13 мая — в четверг, рабочий день. Многие люди отправятся поддержать свои команды в Тернополь, отпросятся с работы, построят планы чтобы попасть на игру. А что они получат в ответ? Квоту в 50 билетов для клуба... Не кажется ли вам, глубоко неуважаемая федерация что это уже ниже дна? Не кажется ли вам, что болельщики команд участниц должны иметь приоритет как количественный, так и в самой реализации билетов? Более того, УАФ выдвинула клубам требования собрать СПИСКИ людей, которые приедут на матч. Вы берете на себя ответственность за обработку персональных данных? Болельщики дают свое согласие на обработку этих данных? Выглядит странно. Сомневаемся, что они беспокоятся о юридической стороне вопроса... Либо это выборочная мера для фанатов клубов? Про реализацию билетов на другие секторы стадиона информации до сих пор нет. Самое интересное, что уже сегодня на OLX можно купить "пригласительные". Кто их продает? Вопрос риторический. Исходя из вышесказанного хочется задать главный вопрос — а для кого вообще будет проведен финал? Для болельщиков? Не похоже на то, если взглянуть на все, что было перечислено! Уровень организации..." – сказано в заявлении болельщиков "Зари" (Football.ua, 06.05.21).

При этом, судя по сообщениям СМИ, организация финала Кубка Украины не выдерживает никакой критики и на других фронтах. В частности, по информации сайта Meta-ratings, есть очевидные проблемы с состоянием газона на стадионе в Тернополе.

"Ввиду того, что перенести матч в другой город уже не представляется возможным, было принято решение оперативно подлатать проблемные участки поля. Для этих целей в Тернополь отправились агрономы "Динамо" вместе со специальной техникой", – пишет портал (Meta-ratings.com.ua, 08.05.21).

Кстати, руководство столичного клуба оперативно озаботилось состоянием тернопольского газона исключительно по своей инициативе, а не чиновников УАФ.

Есть вопросы и в отношении других организационных аспектов. Впрочем, стоило ли ожидать другого с учетом того факта, что тернопольская арена имени Романа Шухевича до этого ни разу не была задействована для проведения матчей такого уровня?

И при всем уважении к этому славному городу выбор местного стадиона – очередной пример некомпетентности ФФУ/УАФ открыто продавливавшего этот вариант, и его ручного исполкома, утвердившего данное решение.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Период перемен в "Шахтере". Пока "Динамо" и "Заря" готовятся к битве за Кубок Украины, "Шахтер" мыслями уже в следующем сезоне, в котором донецкий клуб однозначно ждут большие перемены. После матча против "Ингульца", завершившегося скромной минимальной победой горняков, о своем уходе объявил их главный тренер Луиш Каштру.

"Признаю неудачу сезона. Одна из миссий тренера – брать на себя ответственность за то, что происходит с командой. Да, это до свидания. Очень счастлив, что представлял такой клуб, как "Шахтер". Это очень большая честь для меня. Спасибо большое за вашу искренность, за то, как меня поддерживали. Пусть все хорошие моменты запомнятся вам и фанам "Шахтера", – сказал Каштру в эфире программы "Тур Online" (Ua.tribuna.com, 09.05.21).

Чуть позже президент "Шахтера" Ринат Ахметов подтвердил, что Каштру покидает донецкий клуб: "Новый контракт мы не предложили. Но клуб сиротой не будет. Тренировать клуб вы не будете и я не буду. Его будет тренировать, поверьте на слово, качественный и сильный наставник, в которого мы поверим. Каштру проделал очень качественную работу. В этом "Шахтере" он раскрыл много молодых игроков, я думаю, их имена будут надолго связаны с "Шахтером" (Footballua.tv, 09.05.21).

Кроме этого, в большом интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов признал, что "Динамо" заслуженно выиграло чемпионат Украины, а руководство киевского клуба угадало с приглашением Мирчи Луческу на пост главного тренера.

"Луческу – свободный человек, это его право, его выбор и его ответственность. И братья Суркисы – это другой клуб, они вправе пригласить и пригласили, угадали, вышли из плохого психологического состояния и на сегодняшний день они празднуют заслуженное чемпионство. Молодцы. Их есть за что уважать, ведь они не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели, и гордо несут имя киевского "Динамо". Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены. Год, два, три, пять – неважно, они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. И не успел матч закончиться, я позвонил и поздравил…" – рассказал Ахметов (Footballua.tv, 09.05.21).

"Динамо": работа на перспективу. Тем временем, "Динамо" тоже работает над укреплением своих лидерских позиций, в том числе активно развивая клубную инфраструктуру. После прихода в "Динамо" Мирча Луческу высказал пожелание улучшить определенные объекты для тренировочно-восстановительных мероприятий.

В частности, уже началась замена травяного газона на базе киевлян в Конча-Заспе. Параллельно аналогичные работы стартовали на клубном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Как сообщает сайт "Динамо", на клубной арене уже демонтирован старый газон. Сейчас начинаются подготовительные работы и укладка синтетических волокон, после чего газон будет засеян новой травой.

По предварительным планам, футбольные матчи на клубной арене на новом газоне можно будет возобновить ориентировочно через два месяца (Fcdynamo.kiev.ua, 06.05.21).

Вместе с этим киевский клуб продолжает уделять большое внимание и реализации своей политики социальной ответственности. На минувшей неделе делегация "Динамо" в очередной раз посетила Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь", передав помощь воинам АТО/ООС, которые проходят реабилитацию в этом лечебном учреждении.

"Наш клуб уже не первый год заботится о раненых защитниках Украины, которые направляются в столичный военный госпиталь. К сожалению, потребность в моральной и материальной поддержке не уменьшается – на востоке Украины продолжаются военные действия, а значит – в госпитале все еще нужны медикаменты, продукты питания, одежда, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. По инициативе президента "Динамо" Игоря Суркиса сегодня была доставлена помощь бойцам. Некоторым военным разрешили оставить больничные палаты, чтобы лично встретиться с динамовскими гостями – конечно же, с соблюдением всех карантинных норм. От всей динамовской семьи украинским воинам были высказаны слова благодарности за их отважный подвиг и пожелания скорейшего выздоровления", – сообщил сайт клуба (Fcdynamo.kiev.ua, 06.05.21).

Также "Динамо" объявило о подготовке грандиозного праздника детского футбола в Киеве. ОО "Киевская лига детского футбола" и ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского организовывают и проводят Всеукраинский детский футбольный турнир "Dynamo Kyiv Cup 2021" среди детей 2010-2014 годов рождения.

Турнир состоится в августе-сентябре 2021-го года, а матчи соревнований пройдут на полях детской базы ДЮФШ "Динамо" им. Валерия Лобановского на Нивках и учебно-тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе (Fcdynamo.kiev.ua, 06.05.21).

Окончательный разгром Суперлиги. Из международной повестки, существенно влияющей и на украинский футбол, следует обратить особое внимание на официальное заявление УЕФА о реинтеграции девяти участников европейской Суперлиги.

"УЕФА и девять клубов обсудили и подписали формальное соглашение о реинтеграции и участии этих клубов в клубных турнирах УЕФА. Утвержденные меры реинтеграции приведены полностью и не подлежат пересмотру. Девять клубов признают и соглашаются, что проект "Суперлиги" был ошибкой, и извиняются перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА. Они также осознают, что проект не был бы утвержден в соответствии с уставом и регламентом УЕФА", – сказано в заявлении УЕФА (Uefa.com, 07.05.21).

В рамках мер в отношении "Арсенала", "Атлетико", "Интера", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милана", "Тоттенхэма" и "Челси", которые объявили о выходе из Суперлиге, каждый клуб взял на себя следующие обязательства:

– в качестве жеста доброй воли вместе с другими клубами сделает общее пожертвование на сумму 15 миллионов евро, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании;

– соглашается на пятипроцентное сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств;

– соглашается с существенными штрафами, которые будут наложены, если клубы захотят принять участие в подобных несанкционированных турнирах (100 миллионов евро) или нарушат условия "Декларации о клубных обязательствах" (50 миллионов евро).

"Две недели назад на Конгрессе УЕФА я говорил, что организации приходится проявить силу, чтобы признать ошибку, особенно в наш век социальных медиа. Эти клубы сделали это. Принимая намерение и желание клубов исправить вызванную ими дестабилизацию, УЕФА хочет закрыть эту главу и двигаться вперед с конструктивным настроем. Объявленные меры носят серьезный характер, но никакие финансовые штрафы не пойдут в пользу УЕФА. Средства будут реинвестированы в детско-юношеский и массовый футбол в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании. Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой "Суперлиге", этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше", – заявил по этому поводу президент УЕФА Александер Чеферин (Uefa.com, 07.05.21).