Шоу на сотни миллионов долларов: какие футбольные матчи самые дорогие в истории

Лучшие команды – это всегда самые дорогие футболисты. Этот сезон запомнился фанатам несколькими сенсациями, сногсшибательными играми и трехкратным обновлением статуса "самая дорогая игра в истории". Что это за матчи? Далека ли от таких цифр Украина? OBOZ.UA все посчитал – сопоставляем стоимость двух стартовых одиннадцаток.

"Манчестер Сити" трижды обновил мировой рекорд

Самый авторитетный ресурс для оценки стоимости игроков - Тransfermarkt - в этом году показал, что "Манчестер Сити" трижды обновил топ самых дорогих пар в разных турнирах. Начали этот путь горожане очень слабо: вместе с "Арсеналом" на двоих собрали 1 миллиард 576 миллионов евро(!), но принципиальную встречу АПЛ завершили 0:0, когда ни одна из команд не решилась на какой-то креатив в шаткой битве за чемпионство. А затем случился легендарный четвертьфинал Лиги Чемпионов против "Реала"...

Первая игра и стала самой финансовой на сегодняшний день в истории футбола: оценки стоимости игроков достигли 1 миллиарда 630 миллионов евро! Те 3:3 мы никогда не забудем, а теперь есть еще один факт о фантастическом матче имени финала ЛЧ. Решала все вторая игра, когда довели до пенальти, но стартовые одиннадцатки были на сто миллионов дешевле. Тот случай, когда тренеры выпускали не деньги, а футболистов, которые лучше всего подходили им для выполнения задач на каждом участке поля.

До начала сезона мировое первенство на протяжении четырех лет держала игра… при их же участии. Речь о легендарном сезоне 19/20, когда гегемония горожан была прервана "Ливерпулем". Именно их очная игра и победа Клоппа над Гвардиолой 3:1 (полтора миллиарда евро) заложила начало переменам в Англии. Но ненадолго.

Еще будет два финала еврокубков. Что-нибудь изменится?

В финал любого соревнования должны доходить лучшие команды, которые несут и соответствующий ценник. Но пара каждого из трех финалов еврокубков – прямое этому противоречие. Посмотрите на Лигу Европы: "Аталанту" и "Байер" там никто не ждал в начале сезона и при всех феноменальных усилиях и росте ключевых игроков, клубы накопили всего 430 млн евро. 29 мая состоится финал Лиги Конференций, но "Олимпиакос" и "Фиорентина" - далеко не лучшие кошельки европейского футбола: 50 млн за старт греков, 150 - за итальянцев.

Даже финалу Лиги Чемпионов не перебить миллиард! Почти 800 миллионов за стандартный стартовый состав "Реала" не удастся дополнить "Боруссией" - их лучшая одиннадцать едва собрала оценку в 186 миллионов евро. Поэтому самый дорогой на сегодняшний день финала ЛЧ "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (1,3 млрд) и в этом году останется недостижимым.

Что во внутренних лигах?

Подбор действительно больших денег на поле в один момент очень сложно найти. При всех закупках и невероятных оценках игроков "Реала", "Барселоны" или "Атлетико", Ла Лига свой самый дорогой матч сыграла 5 лет назад - каталонцы против матрасников. Полтора миллиарда тогда это реальный шок; цифру подняли Бускетс, тер Штеген, Альба, Облак, Коке. И конечно – праймовые Месси и Гризманн (160 и 150 миллионов соответственно).

Бундеслига также в этом году не обновила свой рекорд. Там самым дорогим остается матч в прошлом году - "Бавария" с Горецкой, де Лигтом, Киммихом и Мусиалой играла против "Лейпцига", из которого еще не забрали Гвардиола, Собослая и Нкунку. Победить мюнхенцев 1:3 быкам удалось в матче, где ценник почти дошел до миллиарда.

Италия также уже 3 года не вносит обновлений в список самых дорогих игр. Тогда "Ювентус" огорчил "Интер" 3:2 в бешеной игре с пятью голами и двумя удалениями. Гости уже получили гандикап в 13 очков и впервые за долгое время забрали Скудетто себе. Более мотивированными тогда были именно туринцы и усилиями Квадрадо вырвали камбэк и попали в ЛЧ. Стартовые составы на принципиальный матч стоили 920 миллионов евро. Хотя в Серии А мы уже в следующем сезоне можем увидеть перемены. Та же "Болонья" с ее перфомансом кем-то усилится и сможет в паре с "Интером" или "Миланом" создать новую денежную сенсацию.

В шаге от миллиарда остановились "ПСЖ" и "Монако". В январе 2020-го, за несколько месяцев до парализования всех чемпионатов коронавирусом, два клуба выдали суперзарубу. Монегаски тогда проводили сезон чрезвычайно ужасно, но поиграли на нервах парижан, позволив "Марселю" и "Ренну" хоть как-то сбавить отрыв от лидера. В тех 3:3 Мбаппе не забил, но его 200 миллионов составили треть стоимости старта "ПСЖ". К слову, у соперников самым дорогим был бен Йеддер – всего 40 млн. Как видите, в этом году свой рекорд обновила только АПЛ.

Какие дела у украинских клубов?

Вы с одной попытки угадаете пару, которая дала нам самые дорогие матчи УПЛ: да, это Украинское Классическое. Оба матча "Динамо" и "Шахтера" - самые большие по одновременному пребыванию на поле денег в Украине. Первый матч прошел в ноябре, тогда мы увидели сумму в 99 миллионов евро – 68 млн у горняков против 31 у киевлян; разница в 2.2 раза. Тогда 1:0 выиграли оранжево-черные.

Решающее дерби – Золотой матч в мае – получилось совсем другим по ценам. Через полгода подорожали киевляне Бражко и Волошин, также появился на поле Ванат. Но и будущий чемпион качественно добавил денежками своему составу – стало уже 96 против 40 миллионов, сказались переоценки Судакова, Сикана, Крыськива. Разница достигла два с половиной раза. Яркой игры не получилось (опять победа "Шахтера" 1:0 с единственным голом с пенальти), однако финансовый потолок достиг 136 миллионов евро!

К сожалению, пока другие клубы не могут показать что-то в этом роде. Тот же "Днепр-1", хоть и является третьим по стоимости в УПЛ, имеет максимальный ценник стартового состава на уровне всего 15 миллионов евро. "Колос" и "Черноморец" самой большой цифрой за первую одиннадцатку могли получить 5,5 миллионов. А вот бронзовый призер "Кривбасс" не дотянул до этой отметки! Рядом с ними по цифре "Полесье", "Металлист 1925" и "Александрия". Согласитесь, оценки Тransfermarkt иногда совсем не сопоставимы с результатами команд в нынешнем сезоне.

Удивительно и то, что молодежь "Руха" своей отчаянностью в борьбе за высокие места завоевала признание аналитиков (7 млн за старт). Команда не пробилась в Лигу Конференций, однако ее футболисты попали в международную премию - Слюбик и Пастух попали в сотню претендентов на "Golden Boy 2024".