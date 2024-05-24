Два украинских футболиста поспорят за мировую награду Golden Boy 2024: что нужно знать

Слюбик и Пастух – претенденты на признание в Европе на самом высоком уровне. Игроки "Руха" попали в сотню лучших молодых футболистов по оценке "Golden Boy 2024". Вручение 21-й награды будет к концу года, поэтому у них достаточно времени, чтобы прогрессировать и повышать свои позиции до первой двадцатки. OBOZ.UA – обо всех деталях награды.

В топ-100 – только два украинца. Они не из грандов

В сотню лучших молодых футболистов Европы включены игроки "Руха" - команды, прямо сейчас борющейся за еврокубки. Это Богдан Слюбик и Евгений Пастух. Для попадания в рейтинг не обязательно быть исключительно игроком атаки – тот же Слюбик защитник. Его прямые конкуренты – три десятка футболистов защитной линии топовых дивизионов Франции, Англии, Турции и Бельгии.

Почему Слюбик попал в список? В самом клубе он некий терминатор: провел 28 матчей, собрав 2515 минут (один из самых больших результатов УПЛ). Защитник пропустил только игру предыдущего тура против "Оболони", во всех остальных матчах - стопроцентная вовлеченность. Среди плохих выступлений можно вспомнить игру против "Вереса", где он записал на свой счет автогол. Но после перерыва Слюбик исправился, забив в ворота ровенчан; собственно в той игре его и заменили. За сезон у защитника 4 гола, такую активность Богдана аналитики оценили 67-м местом в расширенной сотне.

Недалеко Евгений Пастух - 82-е место. Его более низкую позицию можно объяснить меньшей результативностью и появлением доверия только в последние несколько месяцев: до зимы он чаще выходил на замену. Сейчас воспитанник "Руха" стабильный игрок центра поля; несмотря на номинальную позицию нападающего, чаще ему доверяют место вингера или крайнего полузащитника. За 27 игр (1971 минута) у него 4 гола и 2 ассиста. Отдельно Евгений успел поиграть и в Юношеской лиге УЕФА, где тоже есть гол.

Объяснить выбор легко – "Рух" делает большую ставку на молодых талантов. Старше 21 года там только 5 игроков: Рунич, Таллес, Квасница, Лях и Плюмейн. Именно юные футболисты имеют немало игрового времени, позволяя команде прямо сейчас бороться за еврокубки. Весь сезон их называют "львовская молодежь" и сейчас эта молодежь в шаге от Лиги Конференций.

Как считают баллы?

То, что нужен игрок до 21-го года – понятно. Еще он должен выступать в Топ-25 лиг рейтинга УЕФА. Например, кроме Украины и известнейшей пятерки, еще там можно найти Чехию, Австрию, Кипр, Венгрию, Израиль и Швецию. Еще учитывают три основных компонента и бонусный показатель, из которых составляют оценку по стобальной шкале.

Спортивные результаты: аналитики смотрят на выступления игрока за клуб и сборную. Оценивают основные характеристики – передачи, отбор, xG, даже креативность. Примечательно, что для защитников в этой таблице голы не столь важны, как для нападающих. Также количество отборов будет определять качество защитника лучше, чем вингера.

Игровое время: этот параметр является наглядным для измерения важности игрока в команде. Здесь все просто – оценивают количество сыгранных минут.

Сила клуба: здесь напрямую влияет сила чемпионата. К примеру, игрок из Серии А или АПЛ получит больший балл, чем из УПЛ или польской Экстраклясы. Выглядит не очень честно, но считают, что битва за места в самых топовых футбольных лигах требует от игрока большей ответственности на поле.

Бонусы: для бонусов составляют два показателя – эффективность в сборной и еврокубках. Футболисты, имевшие возможность выступлений за первую команду страны, соберут немного сливок. Также их наградят за перфомансы в ЛЧ и подобных турнирах.

Кто среди претендентов на победу?

Ямал – главный претендент на победу в номинации. В свои 16 (!) лет он имеет опыт игр в Ла Лиге (в этом сезоне 35 из 36 матчей) и в ЛЧ. Во внутреннем чемпионате 5 результативных ударов и 4 ассиста, в еврокубках за десять выступлений голов нет, впрочем есть 2 передачи. За главную сборную Испании он также играл и забивал. Такой юный возраст - прецедент для "Golden Boy", но шансов на потерю первого места Ямал с его 92 баллами, похоже, не имеет.

Второе место – Уоррен Заир-Эмери. Свой талант за "ПСЖ" он проявил в ЛЧ и теперь представить атакующую линию парижан без креативного вингера невозможно. Он легко сменяет фланги, подключается к атакам и забирает на себя внимание защитников. Его роль точно вырастет после ухода Мбаппе, что доказывает высокая оценка в рейтинге: 90,8 баллов, даже несмотря на всего несколько голов за весь сезон.

Рядом Жоау Невес – звезда "Бенфики". Воспитанник академии получил билет в главную команду еще того сезона, но вовсю раскрылся именно сейчас. Главная позиция – опорник; Невес известен креативными передачами и игрой головой, а также анализом ситуации на поле, что позволяет своевременно перехватывать пасы. Голов мало - только 3, но его стиль их и не предполагает. Он замыкает тройку претендентов на GB.

Ниже – первая десятка. Вне ее остались Конате ("Зальцбург"), Нуса ("Брюгге"), Фофана ("Лион"), Мукоко ("Боруссия"), Павлович ("Бавария") и Москера ("Валенсия").

Для Испании выигрывать GB – приятная традиция. Футболисты, играющие в Ла Лиге, берут награду уже трижды подряд и в этом году, похоже, все повторится. Тем более, за время существования номинации именно представители испанских клубов 4 раза фотографировались с мини-ЗМ (еще в перечне Агуэро 2006-го). А вот если выиграет Ямал, то "Барселона" в четвертый раз станет командой, молодой игрок которой – лучший в мире. По этому показателю она обгонит дортмундскую "Боруссию" и "МЮ".

Самого награждения придется подождать: рейтинг будет ежемесячно обновляться до октября 2024-го года, а сама награда обычно выдается под новогодние даты. Если "Рух" пробьется в ЛК, это будет хорошая возможность помочь своим номинантам на престижную премию закрепиться в топ-50, а затем - попытаться дойти и до финальной двадцатки.