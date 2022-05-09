Украина шагнула в тревожный май. 24 февраля российские захватчики, уже в расширенном формате, начали военные действия на нашей земле.

И продолжается, будь она проклята, эта война с ненавистной ордой уже не первый месяц. Но мы верим, что скоро она завершится нашей победой. В это сложное для страны время не осталась в стороне украинская футбольная семья. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - базовые клубы сборной – завершили свои серии благотворительных матчей.

О них делится своими впечатлениями заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Украины Леонид Буряк:

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– Благотворительные матчи с участием грандов нашего футбола проходили на стадионах Польши, Румынии, Греции, Турции, Германии и Швейцарии. Матчи мира, как их назвали, собирали на трибунах десятки тысяч зрителей. К примеру, игра в Дортмунде между местной "Боруссией" и "Динамо" была в центре внимания 35 тысяч болельщиков – местных фанатов, а также живущих и работающих в Германии, наших эмигрантов.

Все матчи проходили в теплой футбольной атмосфере. На трибунах можно было увидеть много украинской символики. Все средства от продажи билетов и сувенирной продукции пошли на поддержку наших доблестных вооруженных сил, в фонды поддержки детей войны, в помощь нашим беженцам.

И пусть наши соперники выступали не оптимальными составами, ведь на финише их национальные чемпионаты и забот хватает, но наши ведущие игроки, кандидаты в национальную сборную получили такую необходимую игровую практику.

А она очень важна перед квалификационным матчем сборной Украины с командой Шотландии за право выступить в ноябре – декабре в финальном турнире ЧМ-2022 с участием 24 сборных.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков назвал предварительный список кандидатов в его команду. Пока в нем игроки, выступающие в украинских клубах. В него вошли:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер"), Дмитро Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все – "Динамо"), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба – "Динамо").

К ним затем присоединятся наши соотечественники, выступающие в зарубежных командах. Произойдет это после окончания чемпионатов стран, в которых они выступают. Подготовка нашей команды к матчу 1 июня в Глазго проходит в Словении. Первый контрольный матч нашей сборной запланирован на 11 мая, соперником будет "Боруссия" из Менхенгладбаха. В целом же "желто-синие" планируют провести пять спаррингов в рамках подготовки к официальным поединкам.

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Сборную Шотландии возглавляет 58-летний Стив Кларк. Большинство его подопечных выступают в английских клубах (Эндрю Робертсон из "Ливерпуля", Киран Тирни из "Арсенала", Скотт Мактоминей из "Манчестер Юнайтед"), также есть сборники в других командах.

С шотландскими клубами в разные годы в товарищеских и еврокубковых матчах неоднократно встречались динамовцы Киева. Это "Селтик" и "Рейнджерс", также с "Селтиком" играл и "Шахтер".

Сборные Украины и Шотландии встречались дважды в отборочном турнире. В Киеве сильнее оказались "желто-синие" - 2:0, на выезде победа была за хозяевами – 3:1. На сегодня в рейтинге ФИФА шотландцы располагаются на 39-м месте, сборная Украины – на 27-й позиции.

Победитель матча в Глазго 5 июня оспорит путевку в Катар в гостевом матче со сборной Уэльса, которая победила команду Австрии – 2:1. Сборная Уэльса в рейтинге ФИФА на 18-м месте.

Пожелаем нашим ребятами удачи в первый день лета 2022 года. Права на ошибку у них нет. Будем держать кулаки за национальную сборную Украины.

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А еще нашу сборную ожидают вскоре матчи Лиги наций сезона-2022/2023, в которой выступают все европейские сборные (за исключением России). В 2019 году этот турнир выиграла сборная Португалии, в 2021-м – Италия.

Сборная Украины выступит в группе 1 Лиги "В". Нашей команде придется под два раза сыграть с командами Шотландии, Ирландии и Армении. С последними мы встречались часто. Пять раз победа была на нашей стороне при трех ничьих. А вот с ирландцами на уровне национальных сборных мы пока не играли.

Вот полный календарь матчей "желто-синих" в нынешнем розыгрыше Лиги наций.

2-й тур. 08.06.2022. Ирландия – Украина

3-й тур. 11.06.2022. Украина – Армения

4-й тур. 14.06.2022. Украина – Ирландия

1-й тур. 21.09.2022. Шотландия – Украина

5-й тур. 24.09.2022. Армения – Украина

6-й тур. 27.09.2022. Украина – Шотландия

Уверен, сборная Украины приложит максимум усилий, чтобы выиграть группу и вернуться в элитный дивизион Лиги наций. Ведь Украина – страна футбольная, и всегда будет футбольной.