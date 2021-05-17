Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в финале Лиги чемпионов-2021 будет поддерживать лондонский "Челси". Он подчеркнул, что его бывшая команда навсегда останется в его сердце.

Об этом сам наставник "желто-синих" заявил в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1". По его словам, в решающей игре ЛЧ, в которой "аристократы" сыграют с "Манчестер Сити", он также будет переживать за своего подопечного Александра Зинченко.

"Буду болеть и за Зинченко, и за "Челси". Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. "Челси" – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл ("Динамо", "Милан" и "Челси" – ред.), – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за "Челси", – заявил Шевченко.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов нынешнего розыгрыша пройдет в португальском Порту в субботу, 29 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий тренер "Челси" Томас Тухель установил уникальное достижение в Лиге чемпионов, обыграв мадридский "Реал" в полуфинале турнира.