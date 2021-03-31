Шевченко прокомментировал ничью с Казахстаном, назвав виновного в результате

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ничья с командой Казахстана является негативным результатом.

Наставник "желто-синих" заявил, что всю ответственность за такой исход встречи он берет на себя.

"Думаю, что когда создается такое количество моментов, а потом они транжирятся, то соперник, у которого был один шанс, забивает. И мы продолжаем дальше не использовать свои моменты. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а наши игроки потеряли свои позиции. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они не транжирили моменты. Должны были закрывать матч", - цитирует Шевченко "Динамомания" со ссылкой на телеканал "Футбол".

Оценил Андрей Николаевич и физические кондиции своих подопечных:

"Были футболисты, которые немного подсели. В трех матчах была ротация, поэтому я не вижу проблем в усталости. Вижу проблемы в концентрации и реализации моментов. Нам нужно снова стать командой. Казахи забили хороший гол, но можно было не дать игроку ударить. Но все равно мы должны реализовывать свои моменты. Эпизоды с не поставленными пенальти? Мне тяжело их комментировать, я их толком не видел. Арбитру виднее", – подытожил наставник.

Отметим, что кроме сенсации в Киеве, с шокирующим счетом завершился матч Германия – Северная Македония.