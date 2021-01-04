Шевченко может возглавить "Челси" – СМИ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может возглавить лондонский клуб "Челси", сообщает Le10sport.

Руководство "синих" недовольно работой Френка Лэмпарда и рассматривает несколько вариантов его замены. 44-летний украинец находится в шорт-листе кандидатов.

При этом сам Лэмпард не видит проблем.

"Я не озабочен своим будущим и не сомневаюсь в том, можем ли мы добиться высоких результатов. Я ожидал трудных моментов в этом году. Знаю, что все не так просто, и понимаю, где мы находимся. Давит на меня это или нет - неважно", - заявил действующий главный тренер лондонцев.

Если Фрэнк не чувствует угрозы, то со стороны президента "Челси" он находится в совершенно другом положении. По информации СМИ, уже изучается несколько кандидатур нового наставника, в том числе и украинца.

В настоящее время Андрей Николаевич руководит национальной командой Украины, он вывел сборную на новый уровень после провала на Евро-2016. На отборочных этапах Евро-2020 Украина финишировала непобежденной, опередив Португалию, чемпиона Европы

Кроме того, Шевченко на хорошем счету у владельца "Челси" российского миллиардера Романа Абрамовича. Украинец в период с 2006 по 2008 год выступал за "Челси", а сейчас за молодежный состав этой команды играет его 14-летний сын Кристиан.

После 17 туров английской Премьер-лиги "Челси" с 26 очками находится на 8-й строчке в турнирной таблице. Накануне "пенсионеры" были разгромлены "Манчестер Сити" (1:3).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес раскрыл особенность работы Шевченко в сборной Украины