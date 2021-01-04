Шевченко може очолити "Челсі" – ЗМІ

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може очолити лондонський клуб "Челсі", повідомляє Le10sport.

Керівництво "синіх" незадоволене роботою Френка Лемпарда і розглядає кілька варіантів його заміни. 44-річний українець перебуває в шорт-листі кандидатів.

Водночас сам Лемпард не бачить проблем.

"Я не стурбований своїм майбутнім і не сумніваюся в тому, чи можемо ми досягти високих результатів. Я очікував важких моментів цього року. Знаю, що все не так просто, і розумію, де ми є. Тисне на мене це чи ні – неважливо", – заявив чинний головний тренер лондонців.

Якщо Френк не відчуває загрози, то з боку президента "Челсі" він перебуває в зовсім іншому становищі. За інформацією ЗМІ, уже вивчається кілька кандидатур нового наставника, зокрема й і українця.

Наразi Андрій Миколайович керує національною командою України, він вивів збірну на новий рівень після провалу на Євро-2016. На відбіркових етапах Євро-2020 Україна фінішувала непереможеною, випередивши Португалію, чемпіона Європи

Крім того, Шевченко має добру репутацію у власника "Челсі" – російського мільярдера Романа Абрамовича. Українець у період із 2006 по 2008 рік виступав за "Челсі", а зараз за молодіжний склад цієї команди грає його 14-річний син Крістіан.

Після 17 турів англійської Прем'єр-ліги "Челсі" з 26 очками перебуває на 8-му рядку в турнірній таблиці. Напередодні "пенсіонерів" було розгромлено "Манчестер Сіті" (1:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес розкрив особливість роботи Шевченка в збірній України.