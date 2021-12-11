"Шевченко мертв": фанаты "Дженоа" бурно отреагировали на ситуацию с клубом

Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Шевченко

Украинский наставник итальянского "Дженоа" попал под жесткую критику фанатов после матча Серии А с "Сампдорией". Поединок в генуэзском дерби завершился поражением 1:3, что опустило команду на 19-е место.

Фанаты требуют уволить украинского специалиста, считая что он ничего не добился на посту главного тренера, и не принес болельщикам клуба ничего, кроме разочарования и гнева.

"Мы должны уволить его и нанять Оле"

Также юзеры не понимают, почему Андрей Николаевич решил разрушить свою карьеру.

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"Я не понимаю, почему Шева решил разрушить свою карьеру".

Фанаты шутят, что Шевченко принес бы больше пользы, если б сам вышел на поле.

Украинцу советуют выйти самому на поле

Итальянцы задаются вопросом, зачем ему вообще было ехать в Геную

"Шева, а зачем вы приехали в Геную?"

"Бедный Шева, но кто заставил его приехать в Геную?"

Бедный шевченко
"Бедный Шева"
Кто-нибудь спасет Шеву от этого бардака?"

Очень много фанатов низко оценивают профессионализм украинца, считая, что Шевченко мертв как тренер. Они требуют вернуть бывшего наставника Давиде Баллардини.

"Верните Баллардини"
"Выгнать Шевченко"
"Шевченко мертв и не знает об этом"

"Шева, если у тебя хватит смелости, подай в отставку".

"Шевченко в отставку"
Фанаты требуют выгнать шевченко

Напомним, что свой следующий поединок "Дженоа" проведет 14 декабря. Во 2-м раунде Кубка Италии подопечные украинца примут "Салернитану".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря команда Шевченко пропустила редчайший гол с углового от "Юве" и проиграла.

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