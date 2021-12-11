Украинский наставник итальянского "Дженоа" попал под жесткую критику фанатов после матча Серии А с "Сампдорией". Поединок в генуэзском дерби завершился поражением 1:3, что опустило команду на 19-е место.

Фанаты требуют уволить украинского специалиста, считая что он ничего не добился на посту главного тренера, и не принес болельщикам клуба ничего, кроме разочарования и гнева.

Также юзеры не понимают, почему Андрей Николаевич решил разрушить свою карьеру.

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Фанаты шутят, что Шевченко принес бы больше пользы, если б сам вышел на поле.

Итальянцы задаются вопросом, зачем ему вообще было ехать в Геную

"Бедный Шева, но кто заставил его приехать в Геную?"

Очень много фанатов низко оценивают профессионализм украинца, считая, что Шевченко мертв как тренер. Они требуют вернуть бывшего наставника Давиде Баллардини.

"Шева, если у тебя хватит смелости, подай в отставку".

Напомним, что свой следующий поединок "Дженоа" проведет 14 декабря. Во 2-м раунде Кубка Италии подопечные украинца примут "Салернитану".

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря команда Шевченко пропустила редчайший гол с углового от "Юве" и проиграла.