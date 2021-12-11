"Шевченко мертв": фанаты "Дженоа" бурно отреагировали на ситуацию с клубом
Украинский наставник итальянского "Дженоа" попал под жесткую критику фанатов после матча Серии А с "Сампдорией". Поединок в генуэзском дерби завершился поражением 1:3, что опустило команду на 19-е место.
Фанаты требуют уволить украинского специалиста, считая что он ничего не добился на посту главного тренера, и не принес болельщикам клуба ничего, кроме разочарования и гнева.
Также юзеры не понимают, почему Андрей Николаевич решил разрушить свою карьеру.
Фанаты шутят, что Шевченко принес бы больше пользы, если б сам вышел на поле.
Итальянцы задаются вопросом, зачем ему вообще было ехать в Геную
"Бедный Шева, но кто заставил его приехать в Геную?"
Очень много фанатов низко оценивают профессионализм украинца, считая, что Шевченко мертв как тренер. Они требуют вернуть бывшего наставника Давиде Баллардини.
"Шева, если у тебя хватит смелости, подай в отставку".
Напомним, что свой следующий поединок "Дженоа" проведет 14 декабря. Во 2-м раунде Кубка Италии подопечные украинца примут "Салернитану".
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря команда Шевченко пропустила редчайший гол с углового от "Юве" и проиграла.