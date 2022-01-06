Шевченко к возвращению в "Дженоа" получил подарок из Англии

Главный тренер итальянской "Дженоа" Андрей Шевченко сможет руководить своей командой со скамейки запасных во время матча с "Сассуоло" вечером 6 января. Украинский тренер заболел коронавирусом в декабре 2021 года, но уже получил негативный результат теста, поэтому прилетел в Италию из Лондона, где находился на карантине.

Об этом сам Шева рассказал на своей странице в Instagram. "Спасибо всем за слова поддержки. Я получил негативный результат, поэтому буду на игре со своими ребятами. Вперед, "Дженоа", – написал 45-летний специалист. Хотя Андрея уже готовился заменить его помощник Мауро Тассотти.

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К возвращению в Италию украинский тренер получил от клуба "подарок" в виде нового игрока. Защиту "Дженоа" должен усилить арендованный 22-летний норвежский защитник Лео Эстигор. Права на него принадлежат середняку английской Премьер-лиги "Брайтону", но первую часть сезона 2021/2022 он отыграл во втором по силе дивизионе за "Сток Сити". В 13 матчах он забил один мяч, а его уже бывшие партнеры идут на восьмой позиции Чемпионшипа.

Напомним, пока что команда Шевченко занимает 18-е место в Серии А, находясь в зоне вылета. От "Специи", которая расположилась на 17-й строчке, генуэзцы отстают на пять очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Дженоа" высказался о работе Шевченко.

Также Шевченко в "Дженоа" определился с первыми трансферами.