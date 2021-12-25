"Шахтеру" отказались продавать Бога

Донецкий "Шахтер" не смог договорится о покупке атакующего полузащитника "Сассуоло" Жереми Бога. Итальянский клуб отказался продавать 24-летнего футболиста в Украину, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

За игрока сборной Кот-д'Ивуара продолжает бороться итальянская "Аталанта". По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, уроженец Марселя Бога – главная цель клуба из Бергамо в зимнее трансферное окно. "Аталанта" готова предложить за футболиста 18-20 миллионов евро.

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В сезоне-2021/22 Бога провел за "Сассуоло" 9 матчей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист донецкого "Шахтера" Марк Мампасси перешел в московский "Локомотив".

18-летний защитник последние полгода на правах аренды выступал в чемпионате Украины за "Мариуполь", отметившись в 16 матчах одной голевой передачей.