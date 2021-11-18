'Шахтер' собрался обойти 'Реал' и 'Милан' в споре за аргентинского таланта

Донецкий "Шахтер" ведет борьбу за право приобрести форварда аргентинского "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса. Конкурентами "оранжево-черных" являются сразу несколько именитых клубов: испанский "Реал", итальянские "Милан", "Ювентус", "Фиорентина". Однако, пишут, что украинский гранд уже сделал конкретное предложение и готов выложить за лучшего бомбардира чемпионата Аргентины 20 миллионов евро.

Об этом сообщает итальянский сайт TuttoMercatoWeb. В 16 матчах сезона на родине Альварес забил 15 мячей и сделал пять голевых передач. Также Хулиан уже пять раз выходил на поле в форме сборной Аргентины, в том числе – против Бразилии.

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Серебряный призер чемпионата Украины на длительное время из-за травмы потерял основного нападающего – Лассину Траоре из Буркина-Фасо. Также до сих пор не завершил процесс восстановления опытный бразилец с украинским паспортом Жуниор Мораес. Поэтому "Шахтер" остро нуждается в забивном форварде. Причем, переход "горняки" готовы осуществить уже в ближайшее трансферное окно – зимой.

Мадридский "Реал" также рассматривает возможность вскоре подписать Хулиана. В юном возрасте Альварес уже посещал академию испанского гранда и знакомился с его инфраструктурой. Но тогда до переезда на Пиренеи дело не дошло.

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