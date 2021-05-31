"Шахтер" продлил контракт со своим легендарным футболистом

Легендарный голкипер "Шахтера" Андрей Пятов продлил контракт с командой. 36-летний страж ворот выступает за "горняков" с лета 2007 года.

Как сообщается на официальном сайте донецкого клуба, новое соглашение украинца с "Шахтером" будет действовать на протяжении двух сезонов – до конца июня 2023 года.

Пятов является самым опытным футболистом в составе "оранжево-черных" и входит в тройку игроков, которые провели наибольшее количество матчей за клуб – на его счету 468 поединков (213 "сухих"). Больше только у Дарио Срны (536) и Михаила Соколовского (485).

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За 14 сезонов в составе "горняков" Андрей выиграл с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 8 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

В сезоне 2020/21 Пятов не так часто появлялся в старте. Он провел 12 игр во всех турнирах, и только в одном из них сумел отстоять "на ноль".

Также в активе украинца 96 матчей за национальную команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голкипер объявил о том, что уйдет из сборной после Евро-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.