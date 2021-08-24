'Шахтер' – 'Монако': букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" не считается фаворитом ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с французским "Монако". Встреча, которая определит обладателя путевку в групповой этап, состоится в среду, 25 августа.

Поединок примет харьковский стадион "Металлист". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Монако. Начало – в 22:00.

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Аналитики отдают небольшое преимущество команде из Монте-Карло. Ставки на победу "Монако" принимаются с коэффициентом 2,37.

Ничья оценивается котировкой 3,25. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 2,80.

При этом на выход "горняков" в групповой турнир Лиги чемпионов предлагается индекс 1,36. А итоговый успех монегасков представлен коэффициентом 3,00.

Напомним, "Шахтер" одержал гостевую победу над "Монако" в первом матче плей-офф – 1:0. Единственный мяч на свой счет записал новичок "оранжево-черных" Педриньо.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" потерял основного вратаря накануне ответной игры отбора Лиги чемпионов с "Монако". Футболисту уже была сделана операция.