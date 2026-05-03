Шахтер и BETON: новый титульный спонсор клуба

Презентация сотрудничества состоится во время украинского классико.

ФК "Шахтер" (Донецк) и украинский лицензированный оператор, работающий под брендом BETON, подписали договор о сотрудничестве. Согласно условиям контракта, рассчитанного на 3 года, бренд получает статус титульного спонсора клуба. Сотрудничество официально начинается 3 мая 2026 года – именно в этот день команда впервые выйдет на поле с логотипом нового спонсора в украинском классико.

Дмитрий Кириленко, коммерческий директор ФК "Шахтер":

– Мы приветствуем BETON в качестве титульного спонсора ФК "Шахтер" и рассматриваем это спонсорство как стратегический союз, направленный на системное развитие украинского футбола в целом. Для нас важно строить долгосрочные отношения со спонсорами, которые разделяют наши ценности, амбиции и видение будущего: развитие бренда, усиление взаимодействия с болельщиками и создание новых коммерческих возможностей даже в условиях повышенной сложности. Символично, что этот этап сотрудничества начинается накануне 90-летия клуба – как точка отсчета нового цикла роста "Шахтера". Мы уверены, что вместе с BETON сможем реализовать масштабные проекты, которые принесут добавленную ценность нашим болельщикам, спонсорам и всей футбольной индустрии Украины.

Спонсорство предусматривает размещение логотипа BETON на части игровой формы "Шахтера".

"Мы рады стать частью истории легендарного клуба, чей характер, дисциплина и системность стали основой великих побед. Для нас важно работать вместе с "Шахтером", ведь мы объединяемся для развития прозрачной спортивной культуры и формирования прочного фундамента для новых историй успеха", – отмечают в компании "СИТИКОД", которая осуществляет свою деятельность под брендом BETON.

Справка

ООО "СИТИКОД", работающая под брендом BETON, – лицензированный украинский оператор в сфере онлайн-казино и букмекерской деятельности. Компания развивает прозрачную бизнес-модель и внедряет передовые технологические стандарты ответственной игры. Как социально ответственный бизнес, BETON фокусируется на системной поддержке украинского спорта на всех уровнях.

ООО "СИТИКОД". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, выдана 20.11.2023 Решением КРАИЛ № 364 от 03.11.2023 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, выдана 10.10.2025 Решением ДАУ ПлейСити № 104-Р от 07.10.2025.

Реклама 21+