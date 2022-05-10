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"Шахтер" хочет играть матчи Лиги чемпионов не в Украине. Названа страна

Максим Иншаков
Футбол
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Дарио Срна

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна заявил, что клуб хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2022/2023 в Польше. По словам хорвата, вполне возможно, что польские болельщики не последний раз видели выступление донецкой команды.

В интервью польскому изданию WP SportoweFakty Срна отметил, что эта страна очень помогла Украине и у команды есть план, как отблагодарить ее.

"Скажу прямо: мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Это было бы своего рода нашей благодарностью. Жаль, что ни один клуб из Польши не играет в Лиге чемпионов, но если бы мы смогли "привезти" этот турнир в Польшу, я был бы рад", – заявил Дарио.

Дарио Срна сделал заявление
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Хорватский экс-капитан "Шахтера" в очередной раз отметил, что Польша замечательно поддерживает Украину.

"С первого дня вторжения вы приняли более двух миллионов украинцев, в основном женщин и детей, которые очень нуждались в помощи. Этот поступок по-настоящему бесценен. Я могу только сказать "спасибо" много раз.

Дарио Срна

Срна добавил, что если бы "Шахтер" все таки решился на переезд в Польшу, то матчи ЛЧ проходили бы в Варшаве.

Дарио Срна поддержал украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна восхитился украинцами, которые героически противостоят российской агрессии. Хорватский футболист отметил, что не ожидал настолько больших военных успехов от нашей страны.