"Шахтер" хочет играть матчи Лиги чемпионов не в Украине. Названа страна

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна заявил, что клуб хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2022/2023 в Польше. По словам хорвата, вполне возможно, что польские болельщики не последний раз видели выступление донецкой команды.

В интервью польскому изданию WP SportoweFakty Срна отметил, что эта страна очень помогла Украине и у команды есть план, как отблагодарить ее.

"Скажу прямо: мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Это было бы своего рода нашей благодарностью. Жаль, что ни один клуб из Польши не играет в Лиге чемпионов, но если бы мы смогли "привезти" этот турнир в Польшу, я был бы рад", – заявил Дарио.

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Хорватский экс-капитан "Шахтера" в очередной раз отметил, что Польша замечательно поддерживает Украину.

"С первого дня вторжения вы приняли более двух миллионов украинцев, в основном женщин и детей, которые очень нуждались в помощи. Этот поступок по-настоящему бесценен. Я могу только сказать "спасибо" много раз.

Срна добавил, что если бы "Шахтер" все таки решился на переезд в Польшу, то матчи ЛЧ проходили бы в Варшаве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна восхитился украинцами, которые героически противостоят российской агрессии. Хорватский футболист отметил, что не ожидал настолько больших военных успехов от нашей страны.