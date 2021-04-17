"Шахтер" – "Динамо": онлайн-видеотрансляция исторического киберспортивного матча

В субботу, 17 апреля, впервые в истории "Шахтер" и "Динамо" проведут киберспортивный матч друг против друга. Поединок киевской и донецкой команд в игре FIFA 21 в формате серии до двух побед состоится на территории НСК "Олимпийский".

Начало прямой трансляции в 14.00. За "Шахтер" будет играть Алексей Forlan FS Мерсер, в "футболке" "Динамо" выступит Ярослав Blackstar98 Гурмак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день в 19:30 на поле "Олимпийского" пройдет и футбольная встреча самых знаменитых украинских клубов.

Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру.

Также в сети состоялась импровизированная сексуальная битва между женами игроков "Динамо" и "Шахтера".