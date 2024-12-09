'Шахтер' – 'Бавария': все подробности матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 10 декабря, проведет заключительный матч Лиги чемпионов в нынешнем году. Подопечные Марино Пушича в номинально домашней игре встретятся с одним из главных фаворитов на победу во всем турнире мюнхенской "Баварией".

Видео дня

Поединок примет стадион "АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Бавария". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ШАХТЕР" – "БАВАРИЯ"

Прямой эфир в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку "Максимальная" видеосервиса MEGOGO.

За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

ПРОГНОЗ НА "ШАХТЕР" – "БАВАРИЯ"

Очевидным фаворитом поединка считается немецкий гранд. Ставки на победу "Баварии" принимаются с коэффициентом 1,15. Ничья оценивается котировкой 9,30. А показатели на успех донецкой команды достигают уровня 23,00.

СУДЬИ НА "ШАХТЕР" – "БАВАРИЯ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Турции, которую возглавляет Халил Мелер. Помогать ему будут лайнсмены Керем Эрсой и Шеркан Олгюнкан. Роль четвертого рефери исполнит Арда Кардешлер.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить швейцарец Федайи Сан.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Сикан.

"Бавария": Перец – Боэ, Упамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе, Геррейро, Сане, Мусиала.

ТУРНИРАЯ ТАБЛИЦА

"Бавария" после пяти сыгранных матчей имеет в своем активе 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблица. "Шахтер" же набрал четыре пункта и идет 26-м.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели друг с другом две встречи. В 2015 году "Шахтер" и "Бавария" играли в 1/8 финала ЛЧ – в Украине соперники завершили матч 0:0, а в Германии мюнхенцы уничтожили "горняков" 7:0.

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты мюнхенской "Баварии" призвали бойкотировать матч с донецким "Шахтером" в шестом туре Лиги чемпионов.

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