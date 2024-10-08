Бывший футболист киевского "Динамо" Сергей Юран пожелал скорейшего завершения войны, однако с одним нюансом – чтобы она прекратилась только на территории РФ. Экс-нападающий сборной России, который предал Украину, также поддержал незаконную аннексию террористическим государством территорий нашей страны.

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Это следует из высказываний Юрана для YouTube-канала Tatarka FM, которые приводит сайт пропагандистского издания "Спорт-Экспресс". 55-летний уроженец Луганска, который отказался играть за сборную Украины, выразил надежду на то, чтобы российские военные преступления были забыты и "все вернулись к спокойной жизни".

"О чем я мечтаю? Какая еще может быть мечта? Чтобы закончилось все быстрее, все вернулись к спокойной жизни. Чтобы по Белгороду не летало, по другим нашим регионам, по территориям, которые стали Россией. Там же и дети, и старики, блин! На это смотришь – просто сердце рвется. Вот это, наверное, мечта", – сказал Юран.

Ранее он цинично пожелал мира нашей стране со словами "украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ", повторив пропагандистские штампі о единстве славян.

Как сообщал OBOZ.UA, футболисты сборной России Александр Соболев и Георгий Джикия получили благодарности от министерства обороны РФ за помощь армии террористического государства в преступной войне против Украины.

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