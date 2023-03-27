Сенсация от Молдовы и победа Польши: результаты 27 марта отбора Евро-2024

В Европе состоялись очередные матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Центральным противостоянием дня стали поединке в Дублине между Ирландией и Францией, а также балканское дерби Сербии и Черногории.

Видео дня

Действующие вице-чемпионы мира французы столкнулись с трудностями и смогли выиграть благодаря единственному голу защитника "Баварии" Бенжамина Павара. Игроку удался шикарный удар под перекладину.

Сербы повторили успех французов, выиграв после дубля Душана Влаховича из "Ювентуса". В то же время игровой день подарил сенсацию – в Молдове хозяева поля не дали забить в свои ворота чехам (0:0).

Также стоит отметить успех Польши, которая добыла первую победу под руководством тренера Фернанду Сантуша, обыграв дома Албанию 1:0.

Евро-2024. Отборочный турнир

2-й тур

Молдова – Чехия 0:0 (0:0, 0:0)

Нидерланды – Гибралтар 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 23 Депай, 2:0 – 50 Аке, 3:0 – 82 Аке.

Ирландия – Франция 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 50 Павар.

Венгрия – Болгария 3:0 (3:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 7 Вечеи, 2:0 – 26 Собослаи, 3:0 – 39 Адам.

Австрия – Эстония 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: 0:1 – 25 Саппинен, 1:1 – 68 Кайнц, 2:1 – 88 Грегорич.

Польша – Албания 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 41 Свидерски.

Швеция – Азербайджан 5:0 (1:0, 4:0)

Голы: 1:0 – 38 Форсберг, 2:0 – 65, автогол Мустафазаде, 3:0 – 79 Дьокереш, 4:0 – 88 Карлссон, 5:0 – 89 Эланга.

Черногория – Сербия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 78 Влахович, 0:2 – 90 Влахович.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в квалификации чемпионата Европы-2024 состоялась грандиозная сенсация в игре Казахстана и Дании.

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