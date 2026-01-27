Семь жертв. Перед матчем Лиги Европы случилась смертельная трагедия. Момент попал на видео

В Румынии произошла смертельная автокатастрофа с участием микроавтобуса, в котором ехали болельщики греческого ПАОКа на матч Лиги Европы против "Лиона". В результате аварии погибли семь человек, еще трое находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Видео дня

Трагедия случилась на трассе E70 в западной части Румынии, недалеко от населенного пункта Лугожел. Микроавтобус с десятью пассажирами направлялся из Греции во Францию, однако во время обгона задел автоцистерну, после чего машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Всего в ДТП оказались задействованы четыре транспортных средства.

Момент аварии попал на видео: запись с видеорегистратора была показана румынскими СМИ. На кадрах видно, как микроавтобус пытается завершить обгон, после чего происходит цепь столкновений, приведшая к катастрофическим последствиям.

По данным экстренных служб, спасательная операция была осложнена плохими погодными условиями, из-за чего вертолеты не смогли вылететь к месту происшествия. Все трое выживших были доставлены в больницу города Лугож, двое из них находятся в критическом состоянии.

Гибель семи пассажиров подтвердило посольство Греции в Румынии, отметив, что все погибшие являлись болельщиками клуба из Салоников. Греческие дипломаты выехали на место трагедии для оказания помощи и координации действий с местными властями.

Французский клуб "Лион" сообщил, что перед началом матча Лиги Европы почтил память погибших минутой молчания и выразил соболезнования ПАОКу и семьям жертв.

Слова поддержки прозвучали и на высшем уровне. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис написал в Facebook: "Я глубоко потрясен известием о трагическом ДТП в Румынии, в результате которого погибли семь наших соотечественников. Правительство Греции и наше посольство находятся в постоянном контакте с местными властями и оказывают всю возможную помощь. В этот тяжелый момент выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших и всей семье ПАОКа, с надеждой на скорейшее выздоровление пострадавших".

Расследование причин аварии продолжается, румынские правоохранительные органы изучают все обстоятельства произошедшего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!