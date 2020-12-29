Селезнев об игре в футбол с сыном: бил ему в лоб с пяти метров, нос разбивал

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Евгений Селезнев

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев рассказал, что его сын хотел заниматься футболом, но он его быстро от этого "отучил".

Наш соотечественник заявил, что сейчас Руслан играет в хоккей и делает все против него. По словам Евгения, его сын не хочет, чтобы люди общались с ним из-за того, что его отец является знаменитым футболистом.

"Сейчас мой сын играет в хоккей. Руслан делает все против меня. Вот я не люблю восьмой номер, а он специально его берет. Он делает все, чтобы выглядело так, будто я не его отец, и говорит, что не хочет, чтобы люди общались с ним только из-за этого. Руслан хотел играть в футбол, на ворота встал. Знаешь, как я его отучал? Я разгонялся с пяти метров и бил ему в лоб. Он хотел продолжать и говорил: "Сильнее бей". Я разгонялся и еще сильнее бил, и нос разбивал ему, а потом спрашивал: "Почему ты не ловишь, вратарь?"" – рассказал Селезнев в эфире программы "Футбольный формат".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгения возмутила попытка запретить ему говорить на русском языке.

ФК КолосЕвгений Селезнев