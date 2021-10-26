Селезнев – футболисту сборной Украины: ты вообще кто? Закрой рот. Тебе рано говорить

Футболист закарпатского "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал скандальный эпизод с динамовцем Александром Караваевым. Инцидент случился 12 августа после первого тайма матча с "Динамо" в украинской Премьер-лиге.

Тогда Селезнева возмутили претензии Караевева к главному арбитру и тот предложил игроку сборной Украины выйти поговорить после игры.

"Чтобы мне еще ребенок что-то рассказывал? Караваев просто просился за стол сесть со мной рядом, а теперь еще рот открывает. Почему Буяла этого не сказал? А этот начинает что-то бегать, кричать, что-то рассказывать. Что ты бегаешь? Что ты рассказываешь? Ты вообще кто?" – заявил Евгений в эфире Youtube-канала SportArena.

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Селезнев посоветовал своему оппоненту заткнуться

"Сначала Караваев на поле начал что-то рассказывать судье. Что-то кричать, кому-то что-то доказывать. Я ему говорю: "Закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев". Слушай - поговорим после игры. А Он перед камерами заходит и стоит ждет. "Потом, потом поговорим" - "Нет, потом я с тобой не буду разговаривать", – сказал Селезнев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Евгений Селезнев вступил в перепалку с одним из местных фанатов.

Ветеран украинского футбола, известный своим непростым характером, был готов подраться с болельщиком, но стюарду удалось погасить страсти.