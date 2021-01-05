Сейвы украинских голкиперов вошли в список лучших в Лиге чемпионов. Видео

УЕФА включил сейвы украинских голкиперов Руслана Нещерета ("Динамо") и Анатолия Трубина ("Шахтер") в список лучших в осенней части Лиги чемпионов.

На официальной странице ЛЧ в Instagram были опубликованы восемь моментов, в которых вратари спасли свои команды от неминуемых голов. В подписи к публикации пользователям предложили выбрать лучший сейв.

Нещерет поразил многих фанатов футбола, выдав блестящий матч против "Барселоны" на "Камп Ноу". В одном из эпизодов он отразил блестящий удар Лионеля Месси со штрафного удара в "девятку".

Уверенные выступления Трубина на линии позволили "Шахтеру" дважды сыграть вничью с миланским "Интером", не пропустив ни одного гола. В первом матче между командами на НСК "Олимпийский" Анатолий сумел потащить выстрел Ромелу Лукаку.

Кроме наших соотечественников в этот список вошли:

1. Мануэль Нойер ("Бавария") в поединке против РБ "Зальцбург"

2. Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед") против ПСЖ

3. Каомин Келлехер ("Ливерпуль") против "Аякса"

4. Петер Гулачи (РБ "Лейпциг") против "Башакшехира"

5. Ян Зоммер ("Боруссия" М) против "Реала"

6. Эдуар Менди ("Челси") против "Севильи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный попали в список главных талантов от УЕФА.